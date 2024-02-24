Ενταση με γιουχαΐσματα επικράτησε κατά την ομιλία του Γιάννη Ραγκούση κατά την τρίτη ημέρα του Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ., όταν αναφέρθηκε στο δάνειο Κασσελάκη, με αποτέλεσμα να παρέμβει το προεδρείο για να πέσουν οι τόνοι.

Ο κ. Ραγκούσης άσκησε δριμεία κριτική στον Στέφανο Κασσελάκη για την πολιτική που ακολουθεί. Απευθυνόμενος προς τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ είπε, σύμφωνα με την ΕΡΤ: «Όσες και όσοι από εσάς θέλετε να κλείσετε τα μάτια σε όσα -πολλά- τραγικά επικοινωνιακά και πολιτικά λάθη έγιναν, ερήμην των οργάνων του κόμματος, μετά τον Σεπτέμβριο, κλείστε τα. Όσες και όσοι από εσάς θέλετε να πιστέψετε ότι για την κακή πορεία του κόμματος ευθύνονται η ΠΓ και η ΚΕ που συνεδρίασαν ελάχιστες φορές μετά τον Σεπτέμβριο και για ελάχιστες ώρες, πιστέψτε το. Όσες και όσοι θέλετε να προσπεράσετε τις επιπτώσεις που είχαν δημόσιες δηλώσεις περί πεθαμένου λικέρ και άρρωστης αξιωματικής αντιπολίτευσης, προσπεράστε τες. Όσες και όσοι θέλετε να πιστέψετε ότι δεν υπονόμευσαν τη δημόσια εικόνας μας οι ανακοινώσεις ότι προτάθηκε στον Στέφανο Κασσελάκη να γίνει υπουργός του Μητσοτάκη ή ότι το κόμμα δανείστηκε από τον πρόεδρο και μάλιστα μέσω αλλοδαπής εταιρείας, πιστέψτε το».

«Ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε», προειδοποίησε στην ομιλία του το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στο μεταξύ, πληροφορίες κάνουν λόγο για κινητικότητα προκειμένου να αναβληθούν οι εσωκομματικές εκλογές λίγες ώρες πριν από την ομιλία της κ. Ολγας Γεροβασίλη, η οποία αναμένεται να ανοίξει τα «χαρτιά» της σε ό,τι αφορά την υποψηφιότητά της για την ηγεσία του κόμματος.

Μήνυμα λίγες ώρες πριν την ομιλία της Όλγας Γεροβασίλη (στις 7 το απόγευμα) στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ – όπου πιθανότατα θα ανακοινώσει την υποψηφιότητά της για πρόεδρος του κόμματος – έστειλε στο μεταξύ ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Ας το καταλάβουν όλοι καλά: Στην Αριστερά οι υπονομευτές δεν εκλέγονται αρχηγοί. Δεν το επιτρέπει η ηθική του κόσμου της Αριστεράς» αναφέρει ο πρόεδρος του κόμματος, σε ανάρτησή του στο Instagram.

«Αν δεν είμαι εγώ απέναντι στους νέους επίδοξους υπονομευτές, θα είναι κάποιος άλλος. Εκείνοι θα τον λένε «ουρανοκατέβατο», όμως θα τον έχει φέρει η κοινωνία, όπως έφερε εμένα. Η κοινωνία με έφερε εμένα» γράφει ο Στέφανος Κασσελάκης, δημοσιεύοντας παράλληλα και μία σειρά από φωτογραφίες του.

Πώς διαμορφώνονται τα δύο «στρατόπεδα»

Η Όλγα Γεροβασίλη αναμένεται σήμερα αργά το απόγευμα, σύμφωνα με πληροφορίες, να ανοίξει τα χαρτιά της σε σχέση με τη διεκδίκηση της προεδρίας του ΣΥΡΙΖΑ και να ξεκινήσει μια ακόμα κρίσιμη προεκλογική κούρσα.

Στο Ταε Κβον Ντο σήμερα θα μιλήσουν, αλλά και να βρεθούν όλα τα στελέχη που τη στηρίζουν: Αλέκος Φλαμπουράρης, Κώστας Ζαχαριάδης, Γιάννης Ραγκούσης, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Κατερίνα Νοτοπούλου, Χρήστος Σπίρτζης κ.α. είναι έτοιμοι να μπουν σε μια πολύ δύσκολη μάχη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αντώνη Αντζολέτου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε και χθες στο συνέδριο όπως αναμένεται να κάνει και σήμερα.

Πιστοί στο πλευρό του παραμένουν οι Θεοδώρα Τζάκρη, Δώρα Αυγέρη, Νίνα Κασιμάτη, Ευάγγελος Αποστολάκης, Νίνα Κασιμάτη, Ραλλία Χρηστίδου, Βασίλης Κόκκαλης, Πέτρος Παππάς, και άλλα στελέχη και βουλευτές.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.