Έντονο παρασκήνιο εξελίσσεται τις τελευταίες ώρες στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ καθώς - σύμφωνα με πληροφορίες - επιχειρείται η συλλογή υπογραφών από τους συνέδρους ώστε να μην γίνουν εσωκομματικές εκλογές για εκλογή νέου προέδρου, καθώς ο Κασσελάκης έχει εκλεγεί πρόεδρος πολύ πρόσφατα και μία ενδεχόμενη νέα εκλογική διαδικασία θα εντείνει περαιτέρω την εσωστρέφεια στο κόμμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, μπαίνοντας στην αρένα του Συνεδρίου πέρασε μπροστά από το τραπέζι όπου συλλέγονταν οι υπογραφές για την αναβολή των εκλογών.



Παρακολουθήστε ζωντανά το 4ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ:

Τότε, οι παριστάμενοι του είπαν: «Πρόεδρε, θα υπογράψεις;» και ο κ. Κασσελάκης ανταπάντησε, κατά πληροφορίες: «Λυπάμαι δεν μπορώ. Δεν μπορώ να γίνω Ιφιγένεια».

Υπενθυμίζεται, ότι νωρίτερα, σε συνέντευξη του ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Σωκράτης Φάμελλος εξέφρασε την αντίθεσή του σε πιθανή νέα εκλογική διαδικασία, καθώς όπως είπε «δεν θα ήθελα να ξαναμπλέξουμε σε αυτή την ιστορία γιατί έχουμε ευρωεκλογές μπροστά μας».

Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ: «Καθαρή λύση» διαμηνύουν πηγές κοντά στον Στέφανο Κασσελάκη

Το ερώτημα εάν θα πρέπει να πάει ξανά σε εκλογή αρχηγού ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κυριαρχεί στις τοποθετήσεις των συνέδρων αλλά και στις συζητήσεις στα πηγαδάκια του 4ου Συνεδρίου του κόμματος.

Ο Στέφανος Κασσελάκης δήλωσε στην ομιλία του ότι «δεν είναι πρόεδρος υπό προθεσμία και εάν θα βρεθεί αντίπαλος θα γίνει ξανά εκλογή αρχηγού από την βάση», απαντώντας και στην παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα λίγο πριν ξεκινήσει το Συνέδριο. Ωστόσο και μετά τις ζυμώσεις της χθεσινής ημέρας που έφεραν την Όλγα Γεροβασίλη ως πιθανή αντίπαλο του κ. Κασσελάκη, στο Συνέδριο τείνει να σχηματοποιηθεί μία πρόταση από κάποια στελέχη σύμφωνα με την οποία η εκλογή αρχηγού θα έχει αρνητικές συνέπειες για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και θα πρέπει να μεταφερθεί για μετά τις ευρωεκλογές.

Στην πρόταση αυτή πηγές κοντά στον Στέφανο Κασσελάκη ανέφεραν «η απάντηση είναι: καθαρές λύσεις» και εξηγούσαν ότι αυτό σημαίνει προσφυγή στην βάση του κόμματος για να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Στο πλαίσιο αυτό το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην τοποθέτηση της Όλγας Γεροβασίλη και των κορυφαίων στελεχών του κόμματος.

Εν τω μεταξύ η σημερινή διαδικασία συνεχίζεται με τοποθετήσεις συνέδρων.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Κυριακή Μάλαμα: Τέρμα πια στην εσωστρέφεια και την πολιτική υπονόμευση

Σκληρή κριτική σε όσους συντηρούν την εσωστρέφεια και σε όσους αμφισβητούν την εκλογή αρχηγού άσκησε η βουλευτής Κυριακή Μάλαμα.

Στην τοποθέτησή της ανέφερε: «Στο Συνέδριο που είναι κρίσιμο θα αναμετρηθούμε με τον ίσκιο μας, θα πρέπει να βγούμε στην παραγωγή πολιτικής πρότασης, να τελειώνουμε με τον αρχηγισμό που κρύβουμε μέσα μας και να μιλήσουμε με τους πολίτες. Χθες το Συνέδριο ήταν γεμάτο με άδειες καρέκλες. Κουράστηκαν τα μέλη με τους ανταγωνισμούς για την επιρροή στα όργανα, κουράστηκαν να φτιάχνουν κόμματα και κομματάκια. Εκλέξαμε πρόεδρο στην βάση του καταστατικού που εμείς ψηφίσαμε. Οι παλιοί σύντροφοι που έχασαν ενώ είχαν ψηφίσει το καταστατικό και ενώ δεν είχαν αμφισβητήσει την διαδικασία, έφυγαν χωρίς να αποδεχθούν την απόφαση των μελών, προβάλλοντας ότι διαφυλάσσουν τις καρέκλες της ιδεολογικής τους καθαρότητας. Μας απογοήτευσαν μας εξέθεσαν αλλά θα κριθούν όπως θα κριθούμε όλοι μας. Τώρα σηκώθηκαν πάλι οι σημαίες της κομματικής ορθοδοξίας από κάποιους γιατί τους ενόχλησε το ερωτηματολόγιο. Δεν δεχόμαστε τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κόμματος; Είναι τα στελέχη που θέλουν να έχουν τον τελευταίο λόγο σε όλα ή για να βρουν μία φαρδιά καρέκλα που να χωρά την φιλοδοξία τους». Η κ. Μάλαμα έκανε λόγο για «πολιτική δολιοφθορά στον ΣΥΡΙΖΑ» για να φέρει χαμηλά ποσοστά και πρόσθεσε ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράψει χαμηλά ποσοστά θα είναι αποτέλεσμα της εσωστρέφειας. Ρώτησε μάλιστα εάν εκείνοι που δεν έχουν απολογηθεί για τα χαμηλά ποσοστά των δημοτικών εκλογών ζητούν τώρα ευθύνη για τα χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά.

Χαρά Καφαντάρη: Το συνέδριο μας αφορά την κοινωνία, το έχουμε καταλάβει;

«'Αλλη μια εσωκομματική διαδικασία θα βοηθήσει την πορεία του κόμματος μας για επιστροφή σε κυβερνητική τροχιά;», σχολίασε η βουλευτής Χαρά Καφαντάρη, τονίζοντας ότι «πρέπει να βγούμε από το συνέδριο μας με ενιαίο ομογενοποιημένο πολιτικό λόγο, να υπάρξει ουσιαστική επανεκκίνηση του κόμματός μας σήμερα». «Όλοι μαζί συντεταγμένα να δουλέψουμε για πολιτικές διεξόδους από την γκρίζα πραγματικότητα της κυβέρνησης», πρόσθεσε. Σημείωσε ότι «το συνέδριο μας πραγματικά είναι η τελευταία ευκαιρία για διατύπωση ουσιαστικής πρότασης διεξόδου που βιώνουμε και βιώνει η κοινωνία». «Ο κόσμος λέει: ‘γιατί μεταξύ σας τρώγεστε; Για τις καρέκλες;' Δεν μας αξίζει αυτή η εικόνα», σχολίασε. «Είμαστε ένα κόμμα που βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, είμαστε ένα κόμμα που θέλουμε να ξανακυβερνήσουμε. Το συνέδριο μας αφορά την κοινωνία. Το έχουμε καταλάβει;», είπε. «Βάζουμε το εγώ πάνω από το εμείς, έλλειψη συντροφικότητας και συλλογικότητας δυστυχώς χαρακτηρίζουν πολλούς από μας», «κάποια στιγμή να ακούγεται η φωνή της βάσης, να δημιουργήσουμε τους διαύλους επικοινωνίας ώστε αδιαμεσολάβητα να ακούγεται η βάση κάτι που προσπαθεί ο πρόεδρος μας, Στέφανος Κασσελάκης», ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.