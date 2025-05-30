Του Αντώνη Αντζολέτου

Κατά πλειοψηφία, σύμφωνα με πληροφορίες, η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ εισηγείται, μετά τη συνεδρίαση που ολοκληρώθηκε αργά το μεσημέρι, να δημοσιοποιηθεί η πρότασή τους για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τα Τέμπη. Από την Κουμουνδούρου καλούν κόμματα και ανεξάρτητους βουλευτές που συμφωνούν με το περιεχόμενό του κειμένου να το υπογράψουν. Η δημοσιοποίηση της πρότασης θα γίνει τις επόμενες ώρες.

Θα ακολουθήσει σήμερα το απόγευμα η συνεδρίαση και της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές τέσσερα με πέντε μέλη εξέφρασαν ενστάσεις για το κατά πόσο θα ευνοούσε την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ η υπογραφή των 26 της Κ.Ο. να βρεθεί μαζί με εκείνη των πρώην συντρόφων που ανήκουν πλέον στο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη ή την Πλεύση Ελευθερίας. Η πολεμική που έχει αναπτυχθεί μεταξύ τους το τελευταίο διάστημα είχε κινηθεί σε πολύ ψηλά "ντεσιμπέλ".

Στον ΣΥΡΙΖΑ αναζητούν τέσσερις υπογραφές προκειμένου να μπορούν να καταθέσουν το αίτημα στη Βουλή. Εκτός από τον Κώστα Καραμανλή και τον Χρήστο Σπίρτζη περιλαμβάνει και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στελέχη εμφανίζονται σαφώς επιφυλακτικά στο ενδεχόμενο την πρόταση να εκφράσουν την επιθυμία να την υπογράψουν πρόσωπα ή κόμματα που δεν ανήκουν στο προοδευτικό τόξο. Η Νέα Αριστερά αποφάσισε χθες να μη συμπορευτεί με την Κουμουνδούρου.

