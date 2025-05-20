Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση του ΚΚΕ για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το έγκλημα των Τεμπών, από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κόμματος.

Η πρόταση του ΚΚΕ αφορά τους πρώην υπουργούς Μεταφορών Κ. Καραμανλή και Χρ. Σπίρτζη, για τους οποίους «προκύπτουν σαφέστατες ποινικές ευθύνες» για κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα. Επίσης, το ΚΚΕ ζητάει να ελεγχθούν οι αρμόδιοι υφυπουργοί καθώς και όλα τα εμπλεκόμενα κυβερνητικά στελέχη, «όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, πόσο μάλλον, οι επικεφαλής των κυβερνήσεων σε γνώση και υπό τον έλεγχο των οποίων εξελίσσεται όλο το κυβερνητικό έργο».

Εκτός αυτών, να διερευνηθούν οι ευθύνες του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη, ως προϊσταμένου του Χρ. Τριαντόπουλου, καθώς και άλλων υπουργών επιπλέον «για την εκτεταμένη αλλοίωση του τόπου του εγκλήματος».

Πηγή: skai.gr

