Σβίγκου: «Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για προανακριτική θα είναι αντίστοιχη του κοινωνικού αιτήματος για δικαιοσύνη

«Η συντριπτική πλειοψηφία του αριστερού και προοδευτικού κόσμου βρίσκεται σε αναμονή, θέλει να δει τη νέα σελίδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, να ακούσει τις προτάσεις του, να πειστεί ότι το σχέδιο του μπορεί να προσφέρει μια προοδευτική εναλλακτική», τόνισε η Ράνια Σβίγκου, σε συνέντευξή της στον τηλεοπτικό σταθμό Best. Πρόσθεσε ότι «είναι στο χέρι μας να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο, και να πείσουμε ότι είμαστε η δύναμη, η οποία μπορεί να ανοίξει το δρόμο για τη συγκρότηση προοδευτικής εναλλακτικής, αλλά και να είναι το αντίπαλο δέος στη σημερινή κυβέρνηση».

Για την υπόθεση των Τεμπών και την πρόταση της κυβέρνησης για την προανακριτική, η Γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση επιχειρεί να ρίξει στα μαλακά τον Κ. Καραμανλή, και για αυτό ήταν αναμενόμενη η στάση της για το πλημμέλημα». Συμπλήρωσε ότι «δεν είναι ο κ. Καραμανλής το μόνο πολιτικό πρόσωπο που εμπλέκεται, αφού ο κ. Μητσοτάκης γνώριζε για το μπάζωμα». Ανέφερε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σταματήσει να απαιτεί δικαιοσύνη, και για αυτό θα δημοσιοποιήσει την πρότασή του, η οποία θα είναι αντίστοιχη του κοινωνικού αιτήματος για απόδοση ευθυνών, όσο ψηλά και αν βρίσκονται».

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε πως«σαφώς υπάρχει πολιτική ευθύνη», αφού «όλοι οι προηγούμενοι υπουργοί της ΝΔ και οι διοικήσεις του οργανισμού ήξεραν το θέμα, χωρίς επί της ουσίας να κάνουν τίποτα», συμπληρώνοντας ότι «είναι σαν να έχουμε μια προσπάθεια κουκουλώματος». Επισήμανε πως «όταν ευρωπαϊκοί μηχανισμοί έρχονται να ελέγξουν, τότε η χώρα και η κυβέρνηση είναι έκθετοι διεθνώς» και ότι «χρειάζεται έλεγχος, ο οποίος να φτάσει ψηλά, όπως και απαντήσεις, που δεν έχουμε πάρει». Γι' αυτό, είπε, «ο Σωκράτης Φάμελλος έκανε επίκαιρη ερώτηση στον πρωθυπουργό». Υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν θα σταματήσει να απαιτεί πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία», ενώ επέμεινε στην «αναγκαιότητα στήριξης του πρωτογενούς τομέα, με ένα νέο εθνικό σχέδιο για την πρωτογενή παραγωγή», λέγοντας πως «την ίδια περίοδο που στενάζει o αγροτικός κόσμος, γαλάζια παιδιά επιδοτούνται ενώ δεν θα έπρεπε».

Σχετικά με τις εξελίξεις για τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, η Ράνια Σβίγκου τόνισε ότι «θα έπρεπε να το είχαμε αποτρέψει ως χώρα», όμως «ήμασταν απροετοίμαστοι και η κυβέρνηση αιφνιδιάστηκε». Πρόσθεσε ότι, «η απάντηση της κυβέρνησης θα πρέπει να είναι άμεση», υπογραμμίζοντας ότι «χρειάζεται μια στιβαρή εξωτερική πολιτική που, να έχει αρχή μέση και τέλος».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

