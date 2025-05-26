Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να κατατεθεί η πρόταση τόσο από τη ΝΔ όσο και από το ΣΥΡΙΖΑ για προανακριτική επιτροπή για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, με τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης να ανεβαίνουν.

Όπως έκανε γνωστό σήμερα, Δευτέρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, η Νέα Δημοκρατία θα καταθέσει τη δική της πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, που θα διερευνήσει τυχόν ευθύνες πρώην υπουργών, όπως του Κώστα Καραμανλή, για την τραγωδία των Τεμπών.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «εντός των επόμενων πολύ λίγων ημερών, θα φέρουμε δική μας πρόταση για την προανακριτική».

Η «γαλάζια» πρόταση, σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να αφορά μόνο τον πρώην υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμανλή και θα είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Φάμελλος: Πρόταση προανακριτικής για τα Τέμπη μέσα στην εβδομάδα

Εντός της εβδομάδας αναμένεται να καταθέσει σχετική πρόταση και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος απαντώντας σήμερα σε ερώτηση σχετικά με το πότε θα υποβληθεί η πρόταση ανέφερε ότι αυτό μπορεί να συμβεί και εντός της εβδομάδας.

«Θεωρώ ότι αυτή η βδομάδα πρέπει να 'ναι η βδομάδα ολοκλήρωσης της πρότασής μας, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής και επαρκής. Και αυτή η συζήτηση δεν θα γίνει από ένα μόνο πρόσωπο. Συζητάνε και προετοιμάζουν και οι συνάδελφοί μας οι βουλευτές, που διαβάζουν αναλυτικά τα ντοκουμέντα» ειίπε χαρακτηριστικά.

Για το αν θα υπάρξει σχετική συνεργασία με τη Νέα Αριστερά, ο κ. Φάμελλος σημείωσε: «Είναι ξεκάθαρο ότι, με βάση τη συζήτηση που έχουμε κάνει ήδη με τη Νέα Αριστερά, από τη μεριά μας θα καταθέσουμε αυτή την πρόταση στη Νέα Αριστερά, γιατί θέλουμε αυτή η πρόταση να έχει τριάντα και πάνω βουλευτές, για να εισαχθεί κανονικά στη διαδικασία».

Σχολιάζοντας το περιεχόμενο της πρότασης, επισήμανε ότι «οι προτάσεις σε μια δημοκρατία δεν κατατίθενται με τελεσίγραφα, κατατίθενται με σεβασμό -και σας το είπα- και δεοντολογία. Αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε ότι θα υπάρχουν και αντίστοιχες προσθήκες και αναβάθμιση, διότι όλοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουμε καλύτερη την κοινοβουλευτική διαδικασία. Εμείς εκεί στοχεύουμε. Έχουμε απολύτως δημοκρατική αφετηρία σε όλες μας τις πρωτοβουλίες».

Υπενθυμίζεται πως σχετική πρόταση έχει καταθέσει ήδη το ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.