Κεραμέως στον ΣΚΑΪ 100.3: Σήμερα έχουμε την χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 17 ετών

«Τον καιρό της μεγάλης οικονομικής κρίσης η ανεργία άγγιζε σχεδόν το 30%. Σήμερα έχουμε τη χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 17 ετών», ανέφερε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Η υπουργός τόνισε ότι «η χώρα μας έχει πλέον χαμηλότερη ανεργία από τη Σουηδία, την Εσθονία, τη Φινλανδία και την Ισπανία», προσθέτοντας ότι η μείωση αυτή, είναι αποτέλεσμα μίας συντονισμένης προσπάθειας.

Ανέφερε ότι πάνω από τρεις στους τέσσερις εργαζόμενους στην Ελλάδα σήμερα, έχουν πλήρη απασχόληση, ενώ επικαλούμενη τα στοιχεία της Eurostat, σημείωσε ότι από τους 680.000 Ελληνες που είχαν εγκαταλείψει τη χώρα, έχουν πλέον επιστρέψει οι 420.000.

Σχετικά με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, τόνισε ότι από την πρώτη της εφαρμογή τον Μάρτιο, υπήρξε αύξηση 637% στις δηλωθείσες υπερωρίες.

Για τις συντάξεις, η υπουργός διευκρίνισε από τις 500 ημέρες κατά μέσο όρο που χρειάζονταν για να βγει μία κύρια σύνταξη, ο χρόνος που απαιτείται σήμερα είναι μόλις 48 ημέρες κατά μέσο όρο. Για τις δε επικουρικές συντάξεις, απαιτούνται κάποιοι μήνες, ανά περίπτωση, ωστόσο ο χρόνος θα μειωθεί σημαντικά από του χρόνου με την ολοκλήρωση του έργου ψηφιοποίησης της ασφαλιστικής ιστορίας όλων μας.

