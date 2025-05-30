Επικοινωνία με τους ομολόγους του σε Αίγυπτο και Ελλάδα είχε ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπος σχετικά με το ζήτημα της Μονής Σινά, όπως έκανε γνωστό σε ανάρτησή του στο Χ.
Επισήμανε επίσης ότι «υπάρχει αδιαμφισβήτητη αναγνώριση από όλους της αναγκαιότητας διαφύλαξης του καθεστώτος της Μονής».
«Θα παραμείνω σε επικοινωνία με τους δύο ομολόγους μου τις προσεχείς ημέρες» προσθέτει.
Συνομίλησα με τους ομολόγους μου, της Αιγύπτου και της Ελλάδας, σχετικά με την Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά.— Constantinos Kombos (@ckombos) May 30, 2025
Υπάρχει αδιαμφισβήτητη αναγνώριση από όλους της αναγκαιότητας διαφύλαξης του καθεστώτος της Μονής. Θα παραμείνω σε επικοινωνία με τους δύο ομολόγους μου τις… pic.twitter.com/cu9XESPmKj
