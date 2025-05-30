Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κύπριος ΥΠΕΞ για Μονή Σινά: Υπάρχει αδιαμφισβήτητη αναγνώριση της αναγκαιότητας διαφύλαξης του καθεστώτος

Όπως έκανε γνωστό ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, είχε επικοινωνία τόσο με τον Αιγύπτιο ομόλογό του όσο και με τον Έλληνα ομόλογό του

Κόμπος για Μονή Σινά

Επικοινωνία με τους ομολόγους του σε Αίγυπτο και Ελλάδα είχε ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπος σχετικά με το ζήτημα της Μονής Σινά, όπως έκανε γνωστό σε ανάρτησή του στο Χ.

Επισήμανε επίσης ότι «υπάρχει αδιαμφισβήτητη αναγνώριση από όλους της αναγκαιότητας διαφύλαξης του καθεστώτος της Μονής».

«Θα παραμείνω σε επικοινωνία με τους δύο ομολόγους μου τις προσεχείς ημέρες» προσθέτει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μονή Σινά Κύπρος Αίγυπτος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark