Τέμπη – Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Νέες ποινικές διώξεις για τη σύμβαση 717 σε 16 πρόσωπα

Της Έλενας Γαλάρη

Ποινική δίωξη για ηθική αυτουργία και συνέργεια σε απιστία με φερόμενο ως φυσικό αυτουργό τον τότε υπουργό μεταφορών Κώστα Καραμανλή ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά περίπτωση σε βάρος 16 στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ και της Κοινοπραξίας ΤΟΜΗ-ALSTOM TRANSPORT, που είχε αναλάβει να εκτελέσει τη σύμβαση 717 για τη σηματοδότηση και την τηλεδιοίκηση στον ελληνικό σιδηρόδρομο.

Το συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης αφορά στην έγκριση και την καταβολή 2,7 εκατομμυρίων ευρώ στην Κοινοπραξία, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες για το επίμαχο έργο.

Τα 16 στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ και της Κοινοπραξίας είχαν κληθεί από τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς και είχαν καταθέσει με την ιδιότητα του υπόπτου για τα αδικήματα της ηθικής αυτουργίας και της άμεσης συνέργειας σε απιστία σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού Δημοσίου, από την οποία προκλήθηκε συνολική ζημία που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι φέρονται ότι παρείχαν από πρόθεση, άμεση συνδρομή στον τότε υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμανλή φέρεται να τέλεσε το αδίκημα της απιστίας σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου, καθώς φέρονται να είχαν εισηγηθεί θετικά υπέρ της χορήγησης αποζημίωσης στην Κοινοπραξία ΤΟΜΗ-ALSTOM TRANSPORT, πάρα το γεγονός ότι το έργο της σηματοδότησης δεν είχε ολοκληρωθεί.

