«Όταν ο πληθωρισμός στα τρόφιμα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα φθάνοντας στο 9% και όταν οι ανατιμήσεις σε μία ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών είναι πολύ πιο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δεν δικαιούται η κυβέρνηση Μητσοτάκη να κομπάζει για τις παρεμβάσεις της με στόχο την καταπολέμηση της ακρίβειας», αναφέρει σε δήλωσή του ο τομεάρχης Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χρήστος Γιαννούλης.

Συνεχίζοντας υποστηρίζει: «Με το νόμο της αδράνειας, με ημίμετρα, με καρτελάκια και με επικοινωνιακού τύπου αναρτήσεις και εφόδους, δεν αντιμετωπίζεται η ακρίβεια.

Η εμμονή της κυβέρνησης, εδώ και δύο χρόνια, να μην λαμβάνει μέτρα, που θα χτυπούν στη ρίζα του το πρόβλημα της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας, λειτουργεί μόνο προς όφελος των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Η υπομονή των πολιτών, που καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να προμηθευτούν είδη πρώτης ανάγκης, έχει πλέον εξαντληθεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

