Κουτσούμπας: Βροντοφωνάζουμε ξανά ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας

«Είμαστε σήμερα εδώ, στη Νέα Ιωνία, όλοι ενωμένοι σε μία μεγάλη λαϊκή συμμαχία ενάντια στα μονοπώλια και το εκμεταλλευτικό σύστημά τους που κάνουν αβίωτο τον βίο για τον ελληνικό λαό, για τα λαϊκά στρώματα», δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σήμερα, Σάββατο 9 Δεκεμβρίου, στην κινητοποίηση σωματείων και μαζικών φορέων της Νέας Ιωνίας ενάντια στην ακρίβεια και τα άλλα οξυμμένα λαϊκά προβλήματα.

«Παλεύουμε οργανωμένα ενάντια στην ακρίβεια, για αυξήσεις μισθών, για αυξήσεις συντάξεων, για αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ, να σταματήσει αυτή η φοροληστεία, να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να καταργηθεί ο ενιαίος φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, να καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ, να πάψουν εδώ και τώρα οι πλειστηριασμοί και βεβαίως να υπάρξει γενναία κρατική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό στον τομέα της υγείας, της πρόνοιας, της παιδείας για τα παιδιά μας και μία σειρά άλλα αιτήματα του εργατικού-λαϊκού κινήματος που βάζουν και οι φορείς της Νέας Ιωνίας. Βροντοφωνάζουμε ξανά ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας», κατέληξε ο κ. Κουτσούμπας.

