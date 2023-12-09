Η σύνθεση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που θα διεξαχθεί από τις 22-25 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους αποφασίστηκε στην σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Στην ΚΟΕΣ που θα αντικαταστήσει την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος στην πορεία προς το Συνέδριο μετέχουν 29 άτομα: Ράνια Σβίγκου, Γιώργος Βασιλειάδης, Σταύρος Αραχωβίτης, Γιάννης Βουλγαράκης, Κώστας Γενιδούνιας, Ελένη Γιακουμάκη, Χρήστος Δουίτσης, Κώστας Ζαχαριάδης, Στέργιος Καλπάκης, Χρύσα Καραγιάννη, Νίκος Καραντιλιόν, Δημήτρης Καρβούνης, Ζωή Κυρκούλια, Μάριος Κάτσης, Φώτης Λαμπρινίδης, Νίκος Μαδεμλής, Γιώργος Μπαλάφας, Γιώτα Μπελώνη, Θάνος Μωραίτης, Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος, Πάνος Ρήγας, Χρήστος Σπίρτζης, Ελένη Συμεωνίδου, Ολυμπία, Τελιγιορίδου, Θεοδώρα Τζάκρη, Χάρης Τσιόκας, Αγγελίνα Χατζοπούλου, Αλέξης Χριστόπουλος.

Εξάλλου ορίστηκε και η Επιτροπή Θέσεων - Απόφασης στην οποία μετέχουν: Όλγα Γεροβασίλη, Νατάσσα Γκαρά, Μενέλαος Γκίβαλος, Σπύρος Δανέλλης, Ρένα Δούρου, Αντώνης Ελευθεριάδης, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Διονύσης Καλαματιανός, Νίνα Κασιμάτη, Τάκης Κορμάς, Μαρία Κουβέλη, Λευτέρης Κρέτσος, Γιάννης Ματζουράνης, Γιάννης Μπαλάφας, Γιάννης Μπουρνούς, Κατερίνα Νοτοπούλου, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Παναγιώτης Παναγιώτου, Νίκος Παππάς, Παύλος Πολάκης, Μαρία Ρεπούση, Σαπουνά Αναστασία, Σαρακιώτης Γιάννης, Νίκος Σκορίνης, Διονύσης Τεμπονέρας,, Γιώργος Τσίπρας, Σωκράτης Φάμελλος, Αλέκος Φλαμπουράρης, Δημήτρης Χατζησωκράτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

