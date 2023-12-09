«Είναι η ώρα για μια Νέα, Σύγχρονη και κυρίως Μεγάλη Κεντροαριστερά, υπό την έννοια μιας μεγάλης συμμαχίας Σύγχρονης Αριστεράς και Κεντροαριστεράς, για την επόμενη Ελλάδα, όχι για την απερχόμενη Ελλάδα», ανέφερε στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Ραγκούσης και πρόσθεσε: «Αυτή τη νέα κεντροαριστερά οφείλουμε να δημιουργήσουμε μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, όσοι πιστεύουμε σε αυτήν. Και τελικά, αυτή η νέα κεντροαριστερά ή θα βρει χώρο να αναπνεύσει και να αναπτυχθεί εντός του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ή εκτός αυτού.

Αναφέρθηκε στις ευρωεκλογές: «Λυπάμαι πολύ που δεν μπορώ να συμφωνήσω με υπεραισιόδοξες προσεγγίσεις πως η πορεία μας είναι μια χαρά και δεν χρειάζεται αναστοχασμό κι επαναπροσδιορισμό. Η ήττα στις εθνικές εκλογές δεν ήταν μία στρατηγική ήττα, διότι διατηρήσαμε την ιδιότητα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στρατηγική ήττα θα είναι όμως μία ήττα στις ευρωεκλογές εάν θα χάσουμε τη 2η θέση στην κοινωνία με πολύ χαμηλά ποσοστά. Θα είναι μία ήττα που θα περιορίσει δραματικά τις προοπτικές αναβίωσης του κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Όταν το καράβι πλέει πρόσω ολοταχώς προς το «παγόβουνο» των ευρωεκλογών, σημασία δεν έχει σε ποια θέση κάθεσαι ή ποιο ρόλο έχεις. Σημασία έχει να κάνεις τώρα ό,τι μπορείς ώστε το καράβι να αλλάξει πορεία έγκαιρα, πριν από το «παγόβουνο». Μετά θα είναι αργά».

Ακολούθως υποστήριξε ότι «απαιτείται να αναιρέσουμε συγκεκριμένους λόγους-σύμβολα εξαιτίας των οποίων στερηθήκαμε χιλιάδες μετριοπαθείς ψηφοφόρους» και πρόσθεσε: «Και όσοι σήμερα λένε πρέπει να δουλέψετε όλοι μαζί … μετά τη σύγκρουση με το παγόβουνο θα λένε ‘κι εσείς τι κάνατε για να προλάβετε το κακό; Γιατί δεν μιλούσατε πριν;'. Μπορούμε να την αποφύγουμε. Μπορούμε. Μπορούμε να γυρίσουμε ένα παιγνίδι στο δεύτερο ημίχρονο; Είναι δύσκολο, αλλά μπορούμε αν αλλάξουμε πορεία.

Τέλος έθεσε ένα «ζήτημα ιδιαίτερης συμβολικής αξίας» και ζήτησε να ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τις αμυντικές δαπάνες του προϋπολογισμού".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

