ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: Ανοιχτή επιστολή παραίτησης μελών της Νομαρχιακής – Ποιοι αποχωρούν

Την αποχώρηση τους ανακοινώνουν με «ανοικτή επιστολή παραίτησης» 24 μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας.

Ειδικότερα στην επιστολή αναφέρουν:

«Μετά την τραυματική εμπειρία της ιστορικής πλέον Κεντρικής Επιτροπής του προηγούμενου Σαββατοκύριακου 11-12/11/2023, τη διχαστική, αυταρχική και ανιστόρητη ομιλία του κ. Κασσελάκη, που αποτέλεσε προσβολή όχι μόνο για τους αριστερούς αλλά και κάθε δημοκρατικό πολίτη, οι παρακάτω υπογράφουσες και υπογράφοντες θεωρούμε καθήκον μας να αποχωρήσουμε από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σεβόμενοι την ιστορία του κόμματός μας και τις αξίες της Ανανεωτικής Ριζοσπαστικής Αριστεράς, που υπηρετήσαμε με όλες μας τις δυνάμεις, από τις θέσεις ευθύνης στις οποίες εκλεγήκαμε.

Ήμασταν μέλη ενός πλουραλιστικού Αριστερού κόμματος και είμαστε περήφανοι για τις κατακτήσεις του προς όφελος του λαού, αναγνωρίζοντας παράλληλα τα λάθη και τις αστοχίες, για τις οποίες είμαστε συνυπεύθυνοι, αλλά δεν δεχόμαστε να μετατραπούμε σε μέλη ενός fun club.

Με βαθύτατη λύπη διαπιστώνουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το σημαντικότερο πολιτικό εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, δεν υπάρχει πια. Με ευθύνη της ηγετικής του ομάδας απαξιώθηκε με αμοραλισμό, θράσος, υπέρμετρη αλαζονεία και ρητορική αντιγραμμένη από τον ακροδεξιό λαϊκισμό, όλη η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το κόμμα μας, τα ιστορικά του στελέχη, τα στελέχη και τα μέλη που για δεκαετίες δουλέψαμε για να φτάσει πρώτη φορά μετά τον εμφύλιο ένα κόμμα της Αριστεράς να γίνει κυβέρνηση στην Ελλάδα.

Δηλώνουμε όμως ότι δεν έχουμε σκοπό να ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες του κ. Βορίδη και πολλών άλλων που στοχεύουν στο «να τελειώνουμε με την Αριστερά». Η χώρα μας, έχοντας την πιο αντιδημοκρατική και νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση της Ν.Δ. σε ολόκληρη την περίοδο της μεταπολίτευσης, έχει ανάγκη από ένα δημοκρατικό, πλουραλιστικό κόμμα, με σαφές αριστερό όραμα και στίγμα, ικανό να προσφέρει μια ουσιαστική σοβαρή και εναλλακτική πρόταση διεξόδου στους πολίτες της. Πολίτες που σήμερα ασφυκτιούν, απογοητεύονται από την αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και αντιδρούν παρορμητικά ή απέχουν, ενώ παράλληλα δοκιμάζονται από την ακρίβεια, την ανασφάλεια και επισφάλεια, τον εργασιακό μεσαίωνα, την αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων, οδηγούμενοι σε μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών για τη ζωή και το μέλλον τους.

Εμείς επιμένουμε και παραμένουμε στην Αριστερά.

Υπογράφουσες-Υπογράφοντες (μέλη ΝΕ Αχαΐας αλφαβητικά)

Αντύπα Μαρία, μέλος του Συντονιστικού ΝΕ Αχαΐας

Ασημακόπουλος Θεόδωρος, μέλος ΝΕ Αχαΐας

Ζαφειροπούλου – Καρατζόγλου Φιλαρέτη, μέλος ΝΕ Αχαΐας & μέλος Συντονιστικού ΟΜ Πανεπιστημιακών

Καλαπόδη Αλέκα, μέλος του Συντονιστικού ΝΕ Αχαΐας & μέλος Συντονιστικού ΟΜ Πανεπιστημιακών

Κόσταλης Αντώνης, μέλος της ΝΕ Αχαΐας

Κουρμπανά Μαρία, μέλος ΝΕ Αχαΐας, μέλος Συντονιστικού ΟΜ Κεντρικού Νοτίου

Μελισσαροπούλου Νότα, μέλος ΝΕ Αχαΐας & Συντονίστρια ΟΜ Κεντρικού Βορείου

Μενεγής Θεόδωρος, μέλος ΝΕ Αχαΐας

Μιαούλη Λίλα, μέλος ΝΕ Αχαΐας

Μπαρή Πόπη, μέλος ΝΕ Αχαΐας

Ριζούλης Ανδρέας, αν. Συντονιστής ΝΕ Αχαΐας & πρ. βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αχαΐας

Σπαρτινός Κώστας, μέλος ΝΕ Αχαΐας & πρ. βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αχαΐας

Υπογράφουσες-Υπογράφοντες (μέλη συντονιστικών ΟΜ αλφαβητικά)

Αλεβίζος Μάκης μέλος συντονιστικού Ο.Μ. Εκπαιδευτικών

Αλεξόπουλος Παναγιώτης μέλος Συντονιστικού Ο.Μ. Καλαβρύτων

Κακανάς Χάρης, αναπλ. Συντονιστής Ο.Μ. Καλαβρύτων

Κάτσαρη Ιωάννα, μέλος Συντονιστικού Ο.Μ. Ανατολικού Διαμερίσματος

Κόσικ Πέτρος, μέλος Συντονιστικού Νοτίου Κεντρικού Διαμερίσματος

Κότσαλη Φιόνα, αναπλ. Συντονίστρια Ο.Μ. Δυτικής Αχαΐας

Κούκι Άλμπι, μέλος συντονιστικού, Ο.Μ. Νοτίου Διαμερίσματος

Μαλλιαρουδάκης Μιχάλης, μέλος συντονιστικού Ο.Μ. Νοτίου Διαμερίσματος

Παπαγγελής Ευφύμης, μέλος Συντονιστικού Ο.Μ. Δυτικής Αχαΐας

Παπαδημητροπούλου Γεωργία, αναπλ. Συντονίστρια ΟΜ Νοτίου Κεντρικού Διαμερίσματος

Παπανικολόπουλος Γιάννης, μέλος Συντονιστικού ΟΜ Βραχναιίκων

Σκούρτη Ελένη μέλος Συντονιστικού ΟΜ Νοτίου Διαμερίσματος

