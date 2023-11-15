Live η συζήτηση στη Βουλή για την πρόταση του ΚΚΕ περί εξεταστικής για τα Τέμπη

Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΚΚΕ, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, όπως αποφάσισε τη Δευτέρα η Διάσκεψη των Προέδρων.

Τον χρόνο έναρξης της εξεταστικής Επιτροπής και λήξης του χρόνου διερεύνησης της υπόθεσης, θα καθορίσει η Ολομέλεια.

«Το ΚΚΕ προχώρησε στην κατάθεση της πρότασης για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση του εγκλήματος στα Τέμπη αλλά και για το σύνολο των πτυχών που σχετίζονται με αυτό το έγκλημα», ανέφερε ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, που πρώτος ανέβηκε στο βήμα της Ολομέλειας για να αναπτύξει την πρόταση του κόμματος του. «Το ΚΚΕ θα συμβάλει με όλους τους τρόπους για τη διερεύνηση αλλά και για την απόδοση των πολιτικών και ποινικών ευθυνών σε όλους τους υπεύθυνους, επιμένοντας να συζητηθούν όλες οι πτυχές του εγκλήματος», είπε ο βουλευτής του ΚΚΕ.

«Το ΚΚΕ για τη συγκεκριμένη πρόταση του αξιοποίησε την αγωγή που κατέθεσαν οι συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη», είπε και τόνισε πως τα Τέμπη είναι ένα "προδιαγεγραμμένο και διαχρονικό έγκλημα" και η απώλεια 57 ανθρώπων επιβάλλει την εξέταση του σε βάθος και να διερευνηθεί με όλους τους τρόπους ώστε να αναδειχθούν και να αποδοθούν οι ευθύνες, «πολιτικές και ποινικές, όπου αυτές υπάρχουν και σε όλους τους υπεύθυνους». Έτσι και αλλιώς, σημείωσε, για την απόδοση ποινικών ευθυνών δεν χρειάζεται να συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή. «Υπάρχουν εγκληματικά λάθη και παραλείψεις που δεν πρέπει να συγκαλύψουν τις πραγματικές, τις βαθύτερες αιτίες γι΄αυτά τα εγκλήματα. Ο πραγματικός ένοχος είναι η πολιτική της ΕΕ για τους σιδηροδρόμους η οποία εντάσσεται στη συνολικότερη πολιτική απελευθέρωσης των μεταφορών», ανέφερε ο Νίκος Καραθανασόπουλος και πρόσθεσε ότι στη βάση αυτής της πολιτικής, οι πολιτικές που άσκησαν και αυτή και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις "εκτόξευσαν την επικινδυνότητα" στο σιδηροδρομικό δίκτυο και στις μεταφορές, για να φτάσουμε στην τραγωδία των Τεμπών.

«Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα βάλουμε στο επίκεντρο τον ρόλο της ΕΕ στην απελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών και θα συμβάλλουμε στην εξαγωγή στοιχείων για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες, ιδιαίτερα όσον αφορά στο ζήτημα της ασφάλειας», τόνισε ο Νίκος Καραθανασόπουλος και σχολίασε για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, για ειδική επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης ότι έχει σοβαρά κενά, δεν εξετάζει καθόλου τα ζητήματα της ασφάλειας των σιδηροδρομικών υποδομών και του σιδηροδρομικού έργου αλλά περιορίζεται στην εξέταση της σύμβασης 717 του 2014, με βάση τις υποδείξεις του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Όμως, ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας, παρατήρησε ο βουλευτής του ΚΚΕ, δεν ασχολείται με ατυχήματα, δεν ασχολείται με εγκλήματα αλλά με δημοσιονομικά ζητήματα που αφορούν διασπάθιση χρημάτων της ΕΕ. «Αυτό σας ενδιαφέρει η οικονομική ζημιά και όχι το έγκλημα στα Τέμπη», υπογράμμισε, απευθυνόμενος στο ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι πρόταση κατά του κ. Σπίρτζη ότι τέλεσε παράβαση καθήκοντος και για τον κ. Καραμανλή ότι τέλεσε το αδίκημα της απιστίας, σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και του ελληνικού δημοσίου. "Με αυτή την πρόταση όμως το ΠΑΣΟΚ δεν θέτει στο επίκεντρο τη σοβαρότερη πτυχή που είναι η ασφάλεια των σιδηροδρόμων", είπε.

Ο κ.Καραθανασόπουλος, επισήμανε ότι «η πρόταση για εξεταστική επιτροπή του ΚΚΕ δεν έρχεται σε αντιπαράθεση με την όποια πρόταση για προανακριτική εξέταση. Το ΚΚΕ θα συμβάλει με όλους τους τρόπους για τη διερεύνηση αλλά και για την απόδοση των πολιτικών και ποινικών ευθυνών σε όλους τους υπεύθυνους, επιμένοντας να συζητηθούν όλες οι πτυχές του εγκλήματος»

Αλλά και για τον ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι είναι ανάξιες σχολιασμού των δηλώσεων ότι δήθεν το ΚΚΕ είναι " σανίδα σωτηρίας" στην κυβέρνηση της ΝΔ. «Ας κοιταχτούν στον καθρέφτη όλοι αυτοί για να δουν ποιοι είναι σανίδα και δεκανίκι της ΝΔ. Συγκυβερνήσατε μαζί, ψηφίσατε μαζί όλα τα μνημόνια, ψηφίσατε το 70% των νόμων το ΠΑΣΟΚ και το 50% ο ΣΥΡΙΖΑ και τολμάτε να λέτε ότι το ΚΚΕ είναι σανίδα σωτηρίας στην κυβέρνηση της ΝΔ;», είπε κ. Καραθανασόπουλος.

Μάντζος: Αναβολή της συζήτησης

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος ζήτησε την αναβολή της συζήτησης, με το σκεπτικό ότι αυτή επισπεύδεται επειδή η ΝΔ πιάνεται από τη «σανίδα σωτηρίας που της παρέχει το ΚΚΕ» και γιατί υπήρξε προαναγγελία για αίτημα από το ΠΑΣΟΚ σύστασης ειδικής επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών για πράξεις και παραλείψεις που οδήγησαν στην τραγωδία των Τεμπών. «Η ΝΔ προκειμένου να μην υπάρξει ποινική διερεύνηση προτιμά να συμφωνήσει σε μια πρόταση που θα αναζητήσει πολιτικές ευθύνες» και «πρόκειται για καταφανή μεθόδευση, με σκοπό τη συγκάλυψη που προσβάλλει τη μνήμη των θυμάτων και τη συλλογική συνείδηση», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ που επισήμανε ότι υπάρχει "ώριμη δικογραφία του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, που δεν μπορεί να μείνει στο συρτάρι". Με βάση τα παραπάνω, ο κ. Μάντζος ζήτησε ενιαία συζήτηση.

Παφίλης: Το έγκλημα δεν θα ξεχαστεί

«Φαίνεται ότι τα fake news τα ισραηλίτικα τα υιοθετεί το ΠΑΣΟΚ και μέσα στη Βουλή. Είστε αδιάβαστος. Μας λέτε ότι δεν υιοθετούμε ποινικές ευθύνες; Διαβάστε την πρότασή μας», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Θανάσης Παφίλης, που αντέτεινε ότι ο κ. Μάντζος, είπε όσα «τερατώδη» είπε, για να συγκαλυφθούν και οι ευθύνες του ΠΑΣΟΚ. «Ποιοι μιλάτε για σανίδα σωτηρίας; Εσείς κυβερνήσατε με τη ΝΔ. Ψηφίσατε το 80% των νόμων της ΝΔ. Τρία μνημόνια. Εσείς δεν είστε σανίδα σωτηρίας. Είστε υπερωκεάνιο!», είπε ο Θανάσης Παφίλης και πρόσθεσε: «Εμείς υλοποιούμε το αίτημα του κόσμου. Αυτό το έγκλημα δεν θα ξεχαστεί, των νεκρών θα γίνουμε η φωνή».

Πλεύρης: Να εξεταστεί συνολικά η υπόθεση

Την έκπληξη του για την τοποθέτηση του κ. Μάντζου, εξέφρασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Θανάσης Πλεύρης και πρόσθεσε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έθεσε κανένα θέμα στη διάσκεψη των Προέδρων για την αναβολή της συζήτησης. Συγχρόνως συζήτηση για αρμοδιότητες εξεταστικής και προανακριτικής επιτροπής, δεν μπορεί να γίνει, είπε ο Θανάσης Πλεύρης. Ως προς την ουσία, είπε ότι τη ΝΔ, από την αρχή την ενδιέφερε να ριχθεί άφθονο φως στην υπόθεση. Επισήμανε ότι επί τέσσερις μήνες το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε καμία πρόταση και αφού έκανε πρόταση εξεταστικής το ΚΚΕ, τότε ήγειρε το θέμα. Εμείς αποδεχόμαστε ότι πρέπει να ερευνηθεί το σύνολο του τι συνέβη στο σιδηρόδρομο, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ και τόνισε ότι είναι πρώιμο το στάδιο αυτό για τον καταλογισμό ποινικών ευθυνών. «Τη ΝΔ την ενδιαφέρει να εξεταστεί συνολικά η υπόθεση. Αποδεχόμαστε το αίτημα της μειοψηφίας. Εκεί θα εξετάσουμε όλα τα θέματα. Γιατί φοβάστε τη συνολική εξέταση ενός θέματος; Γιατί σας ενδιαφέρει να αποκομίσετε μικροκομματικό όφελος», είπε ο Θάνος Πλεύρης.

Χήτας: Τακτικισμοί των κομμάτων

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χήτας, είπε ότι τα κόμματα επιδίδονται σε «τακτικισμούς» για ένα τέτοιο «έγκλημα», όπως είναι το «έγκλημα των Τεμπών» και αυτό είναι απαράδεκτο. Υπογράμμισε επίσης ότι το κόμμα του έχει προτείνει αίτημα σύστασης εξεταστικής από τον Ιούλιο και αυτό σήμερα αποσιωπάται και η πρόταση αυτή δεν ήρθε ποτέ προς συζήτηση στην ολομέλεια αν και η Βουλή ήταν υποχρεωμένη να την εισάγει. Ο κ. Χήτας είπε ότι τακτικισμό συνιστά η στάση της ΝΔ που δεν στήριξε την πρόταση εξεταστικής της Ελληνικής Λύσης αλλά την πρόταση του ΚΚΕ, αν και η πρόταση της Ελληνικής Λύσης αναφερόταν στα πολιτικά πρόσωπα που φέρουν ευθύνη.

Ο προεδρεύων Ιωάννης Πλακιωτάκης, επισήμανε ότι ενώ ο Πρόεδρος της Βουλής είχε ανακοινώσει ότι θα συζητηθεί η πρόταση του ΚΚΕ σήμερα, ουδείς έφερε αντίρρηση. Είπε επίσης ότι η δικογραφία για τη σύμβαση 717 έχει κατατεθεί εδώ και τέσσερις μήνες.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για αναβολή της συζήτησης απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία.

Τζάκρη: Ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν αντιτίθεται» στην παρούσα πρόταση» του ΚΚΕ

«Η μοναδική μετωπική σύγκρουση στην ιστορία του ελληνικού σιδηρόδρομου, με 57 νεκρούς, έγινε επί ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη, και αυτό δεν ήταν καθόλου τυχαίο» τόνισε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Θεοδώρα Τζάκρη κατά την εισηγητική της ομιλία επί της πρότασης του ΚΚΕ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής με θέμα: «Τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών και όλων των πτυχών που σχετίζονται με αυτό». Όπως δήλωσε η κ. Τζάκρη, ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν αντιτίθεται» στην παρούσα πρόταση» του ΚΚΕ, ωστόσο:

Καταθέτει πρόταση «για σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στη βάση του έγγραφου της ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής, σύμφωνα με το οποίο παραπέμπεται προς εξέταση για τυχόν τέλεση κακουργηματικής απιστίας και παράβαση καθήκοντος, ο υπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής του Αχιλλέως, ενώ και παρά το γεγονός ότι από τη δικογραφία δεν προκύπτει τίποτα το συγκεκριμένο για υποτιθέμενη παράβαση καθήκοντος του Χρήστου Σπίρτζη, εμείς λέμε "όλα στο φως". Επιπλέον, επειδή το πρόβλημα με τη σύμβαση 717 του 2014 ξεκινά από τις σκανδαλωδώς προβληματικές μελέτες που δημοπρατήθηκαν το 2013, ζητούμε τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών και των υπουργών της περιόδου εκείνης επειδή οι ελλείψεις αυτών προσδιορίζουν και την προβληματική εκτέλεση της σύμβασης 717».

Επίσης, η κ. Τζάκρη δήλωσε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ότι «θα καταθέσουμε πρόταση για σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ύπαρξη πιθανόν ποινικών ευθυνών του τέως υπουργού και των αρμόδιων υφυπουργών Υποδομών και Μεταφορών για το έγκλημα των Τεμπών».

Στην ομιλία της, η κ. Τζάκρη είπε ότι η μοναδική μετωπική σύγκρουση στην ιστορία του ελληνικού σιδηρόδρομου, με 57 νεκρούς, έγινε επί της ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτό δεν ήταν καθόλου τυχαίο. Γιατί δε γινόταν τόσα χρόνια ακόμα και με μονή γραμμή; αναρωτήθηκε η κα Τζάκρη: «Διότι μπορεί να ήταν μόνη γραμμή αλλά λειτουργούσαν συστήματα ασφαλείας που διορθώνονται τα λάθη, που σε ένα εκτεταμένο σύστημα συμβαίνουν».

Σημείωσε επίσης ότι «οι λόγοι που οδήγησαν στο έγκλημα των Τεμπών δεν ήταν η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως υποστηρίζει το ΚΚΕ, αλλά ήταν η πολιτική εγκατάλειψης του ΟΣΕ, του κρατικού διαχειριστή υποδομής, και η δραματική υποστελέχωση του, αφού έμεινε με μόλις 700 εργαζόμενους, αποτέλεσμα της ιδεολογίας της ΝΔ που απαξιώνει συστηματικά κάθε δημόσια υποδομή, στην υγεία, την παιδεία, τις υποδομές, και σε τόσους άλλους τομείς, για να τις παραδώσει βορά τα ιδιωτικά συμφέροντα που εξυπηρετεί και στους μεγαλόσχημους φίλους της».

Η κ. Τζάκρη κατέγραψε επίσης «διάλυση του τριπλού συστήματος ασφαλείας που λειτουργούσε επί ΣΥΡΙΖΑ, πελατειακή λογική, ρουσφέτια του μοιραίου υπουργού» αλλά και «πολλαπλή ανικανότητα της ΝΔ που διέλυσε το σύστημα ασφαλείας, το οποίο βρήκε εν λειτουργία στο σιδηρόδρομο, και ανικανότητα ολοκλήρωσης της υπάρχουσας σύμβασης ασφαλείας της τηλεδιοίκησης». Επισήμανε τέλος, «ότι ήταν ιδιαίτερα προσβλητικός ο χαρακτηρισμός από τον πρωθυπουργό του εγκλήματος ως "θυσίας"».

«Εμείς θέλουμε και εξεταστική επιτροπή για να διερευνηθούν οι πολιτικές ευθύνες αλλά θέλουμε και τη σύσταση προανακριτική επιτροπή για να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες» ανέφερε ο ειδικός αγορητής των Σπαρτιατών, Πέτρος Δημητριάδης κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της πρότασης του ΚΚΕ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής με θέμα «τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών και όλων των πτυχών που σχετίζονται με αυτό».

Ο βουλευτής της ΚΟ «Νίκη» Γ. Ρούντας δήλωσε ότι το κόμμα του θα στηρίξει την πρόταση του ΚΚΕ για εξεταστική επιτροπή, ακόμα και εάν δεν γίνει δεκτή η πρόταση της «Νίκης», για περιορισμό του χρονικού ορίζοντα εξέτασης «από τη στιγμή που δεν τελεσφόρησε η σύμβαση 717, για την εγκατάσταση της τηλεδιοίκησης έως τη στιγμή του τραγικού γεγονότος» και όχι από το 1997, προκειμένου, όπως είπε να μην υπάρξει διάχυση ευθυνών.

Ο κ. Ρούντας είπε ακόμη ότι η «Νίκη» στηρίζει και οποιαδήποτε ενδεχόμενη πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων. «Το οφείλουμε στις ανθρώπινες ψυχές, τη δημοκρατία, την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τον ελληνικό λαό», είπε ο βουλευτής της «Νίκης».

Πηγή: skai.gr

