Με την πλειοψηφία να τίθεται υπέρ της αποχώρησης από τον ΣΥΡΙΖΑ, η ομάδα Αχτσιόγλου αποφασίζει μετά την πανελλαδική συνδιάσκεψη για τις επόμενες κινήσεις της. Το ζητούμενο πλέον δεν είναι αν θα υπάρξουν νέες αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς θεωρούνται δεδομένες. Το ζητούμενο πλέον είναι αν θα αποχωρήσουν όλοι μαζί οι «6+6», ή αν θα αποφασίσει ο καθένας για τον εαυτό του, αποχωρώντας είτε σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, είτε ακόμη και παραμένοντας στον ΣΥΡΙΖΑ, με την ελπίδα ότι κάτι μπορεί να αλλάξει.

Σε κάθε περίπτωση, θεωρείται εξαιρετικά απίθανο να σταματήσουν οι «διαρροές» στελεχών και βουλευτών από το κόμμα της Κουμουνδούρου, καθώς, όπως φαίνεται, δεν υπάρχει πλέον τίποτα που να μπορεί να καταστήσει βιώσιμη τη συμβίωση μεταξύ των δύο πλευρών.

Χαρακτηριστικές είναι οι τοποθετήσεις στην πανελλαδική συνδιάσκεψη τόσο της Έφης Αχτσιόγλου, όσο και του Νάσου Ηλιόπουλου. Σύμφωνα με όσα διάρρευσαν από τη συνδιάσκεψη, η Έφη Αχτσιόγλου έκανε λόγο για δομικό χάσμα ύφους, ήθους και πολιτικών επιλογών με τη νέα ηγεσία του κόμματος, τονίζοντας ότι θα μπορούσε - η νέα ηγεσία του κόμματος - να δράσει με διαφορετικό τρόπο μετά τις εσωκομματικές εκλογές και να μην κάνει διχαστικές επιλογές.

Ο Νάσος Ηλιόπουλος από την πλευρά του φέρεται να διατύπωσε την άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει κρίση με στοιχεία διάλυσης, τονίζοντας ότι η ρίζα της κρίσης αυτής είναι πολιτική και η νέα ηγετική ομάδα αρνείται να το αποδεχτεί και αναζητάει εσωτερικούς εχθρούς αντί να συζητήσει για την ουσία της πολιτικής. Φέρεται να πρόσθεσε δε, ότι οι τελευταίες επιθέσεις που έγιναν δημιουργούν ένα κλίμα που μοιάζει με βούρκο.

Μετά την ολοκλήρωση της συνδιάσκεψης, πηγές σχολίασαν τα εξής:

«Στην σημερινή συζήτηση πήραν μέρος περισσότερα από 1000 στελέχη από όλη την Ελλάδα. Η κοινή εκτίμηση είναι ότι με ευθύνη της ηγετικής ομάδας ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αντιμετωπίζει μια κρίση με στοιχεία διάλυσης. Η ρίζα του προβλήματος είναι πρώτα από όλα θέμα πολιτικών επιλογών και πολιτικού ήθους. Δυστυχώς η ηγετική ομάδα αντί να επιτρέψει μια ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση σε αυτή την βάση επιλέγει σενάρια συνομωσίας και προσωπικές επιθέσεις.

Η κατάσταση ειδικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις αλλά και τις χυδαίες επιθέσεις δυσκολεύει κάθε προσπάθεια συνεννόησης και συζήτησης. Υπό αυτές τις συνθήκες δεν διαμορφώνονται προϋποθέσεις συμβίωσης με την παρούσα ηγετική ομάδα.

Όλο αυτό το διάστημα έχουμε τοποθετηθεί και λειτουργήσει με βάση την ευθύνη για την ύπαρξη του αναγκαίου αριστερού και προοδευτικού σχεδίου απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε».

Η πανελλαδική συνδιάσκεψη των «6+6» ολοκληρώθηκε περίπου στις 9 το βράδυ, ωστόσο αποφάσεις δεν ελήφθησαν, ή τουλάχιστον δεν ανακοινώθηκαν. Ωστόσο, τα επόμενα 24ωρα αναμένονται εξελίξεις στο κόμμα της Κουμουνδούρου, καθώς ενδιαφέρον θα έχουν οι αντιδράσεις και της «άλλης πλευράς» και ιδιαίτερα του νέου προέδρου Στέφανου Κασσελάκη.

