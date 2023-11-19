Σχεδόν αδύνατη δείχνει πλέον η συμβίωση -και- της ομάδας Αχτσιόγλου με τον ΣΥΡΙΖΑ του Στέφανου Κασσελάκη. Μετά τον Νάσο Ηλιόπουλο, ο οποίος μίλησε για την πολιτική που είναι η ρίζα του προβλήματος, τη σκυτάλη πήρε η Έφη Αχτσιόγλου, η οποία ήταν ακόμη πιο ξεκάθαρη στην τοποθέτησή της στην πανελλαδική συνδιάσκεψη, κάνοντας λόγο για «δομικό χάσμα ύφους, ήθους και πολιτικών επιλογών» με τη νέα ηγεσία.
Όπως τόνισε, μάλιστα, η νέα ηγεσία θα μπορούσε να κινηθεί με διαφορετικό τρόπο μετά τις εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι δόθηκε ο απαιτούμενος χρόνος, αλλά οι επιλογές που ακολουθησαν από τη νέα ηγετική ομάδα του κόμματος, ήταν διχαστικές.
Όπως φαίνεται, η πλειοψηφία των «6+6» τάσσεται υπέρ της αποχώρησης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Στο ίδιο μήκος κύματος νωρίτερα και ο Νάσος Ηλιόπουλος. Στην εισήγησή του αποτύπωσε το βαρύ κλίμα που επικρατεί, στέλνοντας, στην ουσία ένα μήνυμα αποχώρησης προς την ηγεσία του κόμματος.
Η κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει στοιχεία διάλυσης και συνεχίζει ο χώρος να κινδυνεύει με χλεύη από τους πολίτες, φέρεται να είπε ο Νάσος Ηλιόπουλος, τονίζοντας ότι η ρίζα της κρίσης είναι πολιτική και η νέα ηγετική ομάδα αρνείται να το αποδεχτεί και αναζητάει εσωτερικούς εχθρούς αντί να συζητήσει για την ουσία της πολιτικής.
Και οι ειδικά οι τελευταίες επιθέσεις σιγά – σιγά φτιάχνουν ένα κλίμα που μοιάζει με βούρκο, φέρεται να πρόσθεσε στην ομιλία του ο Νάσος Ηλιόπουλος, αποτυπώνοντας το γενικότερο κλίμα και τη σκέψη για τις επόμενες κινήσεις των «6+6».
