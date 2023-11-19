Παππάς: Ο δημοσιονομικός χώρος επιτρέπει αφορολόγητο στις 10 χιλιάδες ευρώ για όλους

«Είναι εξοργιστικό να παριστάνει τον ενθουσιασμένο ο κ. Χατζηδάκης με την αποεπένδυση του ΤΧΣ από το μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών, ενώ το δημόσιο χάνει 40 δισ. ευρώ», ανέφερε ο Νίκος Παππάς, μεταξύ άλλων, μιλώντας σε εκδήλωση με θέμα το φορολογικό νομοσχέδιο και, συνολικά, την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, στο πλαίσιο του 26ου Forum Ανάπτυξης στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου του κόμματος, σε ό,τι αφορά στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων και των ατομικών επιχειρήσεων, ο τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «ο δημοσιονομικός χώρος επιτρέπει αφορολόγητο στις 10 χιλιάδες ευρώ για όλους το 2023». Παράλληλα, κάλεσε την Πολιτεία και τους φορείς «να εξετάσουμε την προοδευτική φορολόγηση νομικών προσώπων για να ελαφρύνουμε τις μικρές επιχειρήσεις. Το κάνουν, ήδη, Βρετανία, Ιρλανδία, Βέλγιο, Ολλανδία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

