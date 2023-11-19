Ηλιόπουλος: Βούρκος είναι να απαντάς στην πολιτική κριτική με προσωπικές επιθέσεις

«Βούρκος είναι να απαντάς στην πολιτική κριτική με προσωπικές επιθέσεις» έγραψε στον επίσημο λογαριασμό του στο Facebook ο Νάσος Ηλιόπουλος.

Η ανάρτησή του:

«Από το μεσημέρι με βάση διαρροές έχει ανοίξει μια συζήτηση περί βούρκου. Επειδή με αφορά προσωπικά ας βάλουμε λοιπόν τα πράγματα σε μία σειρά.

Τι είναι βούρκος; Βούρκος είναι να απαντάς στην πολιτική κριτική με προσωπικές επιθέσεις.

Βούρκος είναι να διαστρεβλώνεις μια φράση και στη συνέχεια να συντονίζεις ενα ψηφιακό λιντσάρισμα. Βούρκος είναι να κανεις πολιτική με ψέματα.

Είμαι στην Αριστερά και στον Συνασπισμό από το 2001. Το κομμα μου, οι σύντροφοι μου, οι αγώνες μας δεν ειναι βούρκος. Είναι η ζωη μου. Και αυτο για μένα είναι αδιαπραγμάτευτο».

Νωρίτερα, ανάρτηση στο Facebook είχε κάνει η Έλανα Ακρίτα, αναφέροντας:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.