Φάμελλος: Η διαχείριση του προσφυγικού μπορεί να γίνει μόνο με βάση το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Την ανάγκη μιας δίκαιης πολιτικής στα θέματα μετανάστευσης και ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα σέβεται απόλυτα το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα βασίζεται στην αλληλεγγύη υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σε σημερινή του παρέμβαση στη Φθινοπωρινή Συνάντηση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, που πραγματοποιείται στο Γερεβάν της Αρμενίας.

Ο Σ.Φάμελλος αρχικά αναφέρθηκε στην περίοδο 2015-2016, όταν η Ελλάδα και η Ευρώπη βρέθηκαν αντιμέτωπες με τη χειρότερη προσφυγική κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο: «Χωρίς υποδομές, με μια νεοσύστατη Υπηρεσία Ασύλου, και με το Λιμενικό και την Αστυνομία σημαντικά αποδυναμωμένα από πόρους, λόγω της οικονομικής κρίσης, η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να ανταποκριθεί στην προσφυγική κρίση, όταν μάλιστα Ευρωπαϊκές χώρες έκλεισαν τα σύνορά τους με τη χώρα μας για να αποφύγουν την εισροή προσφύγων στο έδαφός τους», επεσήμανε.

Τόνισε ότι σήμερα η αστάθεια συνεχίζεται, και μάλιστα εντείνεται καθώς οι συγκρούσεις κλιμακώνονται, με αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι να εκτοπίζονται και να αναγκάζονται να αναζητήσουν καταφύγιο αλλού, αναφερόμενος τόσο στον εκτοπισμό Αρμενίων από το Ναγκόρνο-Καραμπάχ, όσο και στους Ουκρανούς πρόσφυγες αλλά και στον εκτοπισμό των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας.

«Οφείλουμε να ανταποκριθούμε στις νέες απαιτήσεις με βάση τις αρχές του διεθνούς δικαίου, και με σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο οι συγκρούσεις και η αδυναμία των διεθνών οργανισμών και των παγκόσμιων ηγετών να τις αποτρέψουν ή να τις σταματήσουν. Η φτώχεια, αλλά και η κλιματική κρίση αναγκάζουν επιπλέον πολλούς ανθρώπους να εγκαταλείψουν τον τόπο τους, αναζητώντας αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Και εδώ ως παγκόσμια κοινότητα επίσης δεν έχουμε ανταποκριθεί και οφείλουμε να κάνουμε πολύ περισσότερα, στο πλαίσιο των Παγκόσμιων Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», υπογράμμισε.

Τέλος, ο Σ.Φάμελλος τόνισε ότι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση είναι να στραφούμε ενάντια στις εύκολες εθνικιστικές λύσεις: «Οφείλουμε να προστατεύουμε τα σύνορά μας, αλλά με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Τραγωδίες όπως αυτές στη Λαμπεντούσα ή όπως αυτή του ναυαγίου της Πύλου δεν μπορεί και δεν πρέπει να επαναληφθούν. Οι πολιτικές για τη μετανάστευση και το άσυλο οφείλουν να συμπεριλάβουν νέες συμφωνίες με τις χώρες προέλευσης και τις χώρες διέλευσης, όπως η Τουρκία, και να αντιμετωπίσουν τόσο τους διακινητές όσο και τις αιτίες που αναγκάζουν τους ανθρώπους να αφήνουν τις εστίες τους. Και στο πλαίσιο αυτό, η Αριστερά συνδιαμόρφωσε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου της Ευρ. Ένωσης. Υποστηρίζουμε την υποχρεωτική και αναλογική μετεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο σε όλα τα κράτη μέλη σε καταστάσεις κρίσης, και την αναγνώριση προσφύγων με την διαδικασία εκ πρώτης όψεως - prima facie-, όπως έγινε στην περίπτωση των Ουκρανών προσφύγων. Επιμένουμε επίσης στην υποχρεωτική και ισότιμη μετεγκατάσταση των προσφύγων και αιτούντων άσυλο σε όλα τα κράτη – μέλη και σε έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό επιστροφών. Μόνο έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι πρώτον δεν θα σηκώνουν δυσανάλογο βάρος οι χώρες πρώτης υποδοχής και δεύτερον ότι οι πρόσφυγες που αναζητούν ένα καλύτερο αύριο θα έχουν προοπτική ένταξης και καλύτερης ζωής», υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

