Ανδρουλάκης: Η ΝΔ κατάφερε να κάνει τη στέγαση το ακριβότερο δικαίωμα στην Ελλάδα

Γι’ αυτό εμείς προτείνουμε την κατάργηση ή την αναστολή της Golden Visa δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κατά την περιοδεία του το απόγευμα στην αγορά του Περιστερίου

Στην αγορά του Περιστερίου περιόδευσε το απόγευμα της Πέμπτης ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της καμπάνιας του κόμματος για τη στεγαστική κρίση.

Σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης μεταξύ άλλων σημείωσε: «Η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να κάνει τη στέγαση το ακριβότερο δικαίωμα στην Ελλάδα. Τα ενοίκια για τις οικογένειες έχουν αυξηθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια  κατά 42% και για τους φοιτητές περίπου στο 50%. Κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορούν να υπάρξουν ημίμετρα. Γι’ αυτό εμείς προτείνουμε την κατάργηση ή την αναστολή της Golden Visa. Και, βέβαια, όσα ακίνητα έχουν ήδη πουληθεί με Golden Visa, προτείνουμε να μην επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση τους, παρά μόνο η ιδιοκατοίκηση ή η μακροχρόνια μίσθωση. Και, τέλος, προτείνουμε εκτεταμένα προγράμματα κοινωνικών κατοικιών. Με αυτές τις θέσεις θα αποκλιμακωθούν τα ενοίκια και θα πέσει το κόστος ζωής που κάνει ανυπόφορη την πραγματικότητα για χιλιάδες Έλληνες πολίτες σε όλη την Ελλάδα».

O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ θα περιοδεύσει αύριο Παρασκευή στην αγορά του Κορυδαλλού στις 18:30 (σημείο συνάντησης: Γρηγ. Λαμπράκη και Ταξιαρχών).

