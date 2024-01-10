ΣΥΡΙΖΑ: Αίτημα για σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές

Τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας «βάσει άρθρου 43Α Κανονισμού της Bουλής για το σκάνδαλο των υποκλοπών και την αρχειοθέτηση της πειθαρχικής δίωξης της εποπτεύουσας το κρίσιμο χρονικό διάστημα την ΕΥΠ Εισαγγελέως» κατέθεσαν προς τον πρόεδρο της Επιτροπής οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και μέλη της Επιτροπής, Θεοδώρα Τζάκρη, Παύλος Πολάκης και Ραλλία Χρηστίδου.

Οι βουλευτές ζητούν τη σύγκληση της Επιτροπής προκειμένου να διερευνηθεί η πρόοδος της διερεύνησης του σκανδάλου των υποκλοπών από την ΕΥΠ και ειδικότερα η εξέλιξη της αρχειοθέτησης της πειθαρχικής δίωξης της εποπτεύουσας την ΕΥΠ κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα εισαγγελέως, Β. Βλάχου. Οι βουλευτές υπενθυμίζουν ότι στην αρμοδιότητα της Επιτροπής κατά το άρθρο 43Α του ΚτΒ ανήκει αφενός «ο κοινοβουλευτικός έλεγχος για τα ζητήματα που αφορούν τη δραστηριότητα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ)» αλλά επιπλέον «η επιτροπή μπορεί να καλεί σε ακρόαση λειτουργούς του κράτους, καθώς και οποιοδήποτε δημόσιο πρόσωπο για θέματα που αφορούν στη λειτουργία των θεσμών και της διαφάνειας, η προσέλευση των οποίων είναι υποχρεωτική. Η επιτροπή μπορεί να καλεί σε ακρόαση τον πρόεδρο και τους αντιπροέδρους […] του Αρείου Πάγου για θέματα που αφορούν σε λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης προς το σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας».

Στην επιστολή αναφέρεται ότι «συντρέχουν κατά τη έννοια του ΓΚΠΔ και του ν. 4624/2019 λόγοι ουσιώδους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι υπερακοντίζουν την τυχόν προστασία προσωπικών δεδομένων». Σημειώνεται επίσης ότι η κοινοποίηση των εγγράφων που ζητούν παρίσταται απολύτως αναγκαία για τη διαλεύκανση ενός σκανδάλου που απειλεί την εθνική αλλά και τη δημόσια ασφάλεια, το οποίο έλαβε χώρα στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία υπόκειται στον κοινοβουλευτικό έλεγχο της Επιτροπής.

«Επειδή το σκάνδαλο των υποκλοπών ΕΥΠ-Μαξίμου συντάραξε τα θεμέλια της Δημοκρατίας στη χώρα μας, συνιστάμενο σε παράνομες παρακολουθήσεις όχι μόνο πολιτικών προσώπων, υπουργών, ανώτατων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, πρώην υπουργών και στελεχών της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του υποψήφιου τότε αρχηγού του τρίτου κόμματος κατά την κοινοβουλευτική τάξη, βουλευτών και ευρωβουλευτών, δημοσιογράφων αλλά και ιδιωτών, επειδή ήδη εκκρεμούν ενώπιον της Δικαιοσύνης μηνύσεις για διερεύνηση των τελεσθέντων αδικημάτων, μεταξύ των οποίων προσβολών απορρήτου και επικοινωνίας, παράνομης πιθανής κτήσης, γνώσης, χρήσης Κρατικών Απορρήτων και Κατασκοπείας, πιθανής συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση για την τέλεση των ανωτέρω αδικημάτων,

αιτούμεθα όπως:

Α) διαβιβασθεί στην Επιτροπή η απόφαση αρχειοθέτησης της πειθαρχικής δίωξης της εποπτεύουσας το κρίσιμο χρονικό διάστημα την ΕΥΠ εισαγγελέως, Β. Βλάχου,

Β) διαβιβασθεί στην Επιτροπή η απαλλακτική εισήγηση της νυν εισαγγελέως της ΕΥΠ για την Β. Βλάχου, Ευδ. Πούλου,

Γ) κληθεί ενώπιον της Επιτροπής η αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Φραγκάκη, με απόφαση της οποίας αρχειοθετήθηκε η πειθαρχική δίωξη σε βάρος της πρώην εποπτεύουσας την ΕΥΠ εισαγγελέως, Β. Βλάχου», αναφέρουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και σημειώνουν ότι το αίτημα τους υποβάλλεται επί σκοπώ διαλευκάνσεως του σκανδάλου των υποκλοπών και κοινοβουλευτικού ελέγχου της ΕΥΠ κατά λόγο αρμοδιότητας της Επιτροπής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.