Εξεταστική για Τέμπη - Χρυσοχοΐδης: Προβλήματα χρηματοδότησης, λειτουργικότητας και ασφάλειας στον σιδηρόδρομο το 2013

Στα προβλήματα υποχρηματοδότησης, μειωμένου προσωπικού, λειτουργικότητας και ασφάλειας που είχε ο ελληνικός σιδηρόδρομος κατά το χρονικό σημείο (6/2013-1/2015) που ανέλαβε το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αναφέρθηκε ο νυν υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στο πλαίσιο εξέτασής του, ως μάρτυρα, από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για «τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών».

Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της πλειοψηφίας, Λ. Τσαβδαρίδη για τα προβλήματα του σιδηρόδρομου, όταν ανέλαβε το 2013, και ειδικότερα για τις επιπτώσεις από τη μείωση του προσωπικού του ΟΣΕ κατά περίπου 50%, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι αντιμετώπισε -στην καρδιά των μνημονιακών χρόνων- αρκετά προβλήματα. Όπως είπε, είχαν προηγηθεί τεράστιες περικοπές (μετατάξεις) σε προσωπικό - κυρίως στον ΟΣΕ, ότι υπήρχε σοβαρό θέμα χρηματοδότησης και ζητήματα λειτουργικότητας και ότι το δίκτυο ήταν πολύ ανασφαλές.

Αναφέρθηκε μάλιστα στην προσπάθεια, που ξεκίνησε το 2010, για τη συνολική ανάταξη (σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης) του κατεστραμμένου δικτύου και για την κατασκευή έργων που για πολλά χρόνια εκκρεμούσαν και δεν κατασκευάζονταν, κάποιες φορές λόγω χρεοκοπίας κατασκευαστικών εταιρειών.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, η κατάσταση του δικτύου ήταν πολύ κακή, υπήρχαν σποραδικά κάποια μικροατυχήματα και γινόταν προσπάθεια αναζήτησης ενός τρόπου συντήρησης του δικτύου καθώς ο ΟΣΕ δεν είχε το προσωπικό και τη χρηματοδότηση για να το κάνει. Τόνισε ακόμη ότι ο ίδιος καλούσε κάθε 20-30 ημέρες τους επικεφαλής των σιδηροδρομικών οργανισμών ώστε να τους κρατά σε επαγρύπνηση για τα ζητήματα ασφάλειας του δικτύου.

Σε ερώτηση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Μ. Αποστολάκη για τη στάση που θα τηρούσε εάν λάμβανε έγγραφο από την Αρχή Διαφάνειας στο εμπιστευτικό πρωτόκολλο του υπουργείου, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι αυτά παραπέμπονται αρμοδίως κατά την κρίση των υπουργών και ο κάθε αρμόδιος κάνει από πλευράς του τη δουλειά του.

Σε ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ Ν. Καραθανασόπουλου για τους παράγοντες που οδήγησαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε δεν θέλει να τοποθετηθεί για ένα ζήτημα που ερευνάται από τη Δικαιοσύνη. Όπως πρόσθεσε, ο σιδηρόδρομος πάντα είχε εγχειρίδια και κανόνες ασφαλείας, ακόμα και όταν δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, ενώ παρατήρησε ότι έχουν συμβεί ατυχήματα και με πλήρη συστήματα, λειτουργούντα, σε προηγμένες χώρες της Ευρώπης, διότι «είναι πολυπαραγοντικό το ζήτημα».

Κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης, ο πρόεδρος της εξεταστικής Δ. Μαρκόπουλος ζήτησε συγνώμη για χθεσινή του αναφορά, με αφορμή την αντικατάσταση δύο μελών της επιτροπής από τους κ.κ. Στ. Πέτσα και Μ. Λαζαρίδη: «Προφανώς, ήταν λάθος της στιγμής, χωρίς δικαιολογίες», είπε ο κ. Μαρκόπουλος για την εξής φράση του: «Για να κάνουμε και λίγο χιούμορ, η Επιτροπή μας είναι και κάπως γουρλίδικη! Δύο πολύ καλοί και άξιοι συνάδελφοί μας, ο κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος και η κ. Ιωάννα Λυτρίβη υπουργοποιήθηκαν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

