Ανδρουλάκης: Ο κ. Μητσοτάκης έχει επιλέξει να είναι πρωθυπουργός των σούπερ μάρκετ και των μεγάλων συμφερόντων

Προσωπικές ευθύνες στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη καταλόγισε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την ακρίβεια που ταλανίζει τα ελληνικά νοικοκυριά.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στην πρωινή εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του ΟΡΕΝ, κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη πώς «έχει επιλέξει να είναι πρωθυπουργός των σούπερ μάρκετ και των μεγάλων - απ' ότι φαίνεται - συμφερόντων και όχι πρωθυπουργός που υπηρετεί τα συμφέροντα των πιο αδύναμων Ελλήνων και της μεσαίας τάξης».

«Όταν έχουμε σωρευτικό πληθωρισμό στα βασικά αγαθά της τάξης του 25-30% σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι δεν πάει καλά στη χώρα μας. Θεωρούμε μείζον εθνικό ζήτημα το δημογραφικό και το βρεφικό γάλα πωλείται από 147%-213% υψηλότερα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί δυόμισι χρόνια δεν έγιναν έλεγχοι στην αγορά; Γιατί δεν μπήκαν πρόστιμα;» πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ διευκρίνισε τη στάση του κόμματός του για δύο ακόμη επίμαχα ζητήματα.

Σχετικά με την επικείμενη νομοθετική παρέμβαση της Κυβέρνησης για τα μη κρατικά-μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε ότι «πρέπει να ανοίξει άμεσα η συζήτηση για το ποιο είναι το αντιστάθμισμα στήριξης των δημόσιων πανεπιστημίων για να μπορούν να είναι ανταγωνιστικά και τα παιδιά του ελληνικού λαού να έχουν προοπτική, διότι σε αυτά θα σπουδάσουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία, όπως εξάλλου συμβαίνει πανευρωπαϊκά. «Δεν μπορεί να είμαστε σε μια Ελλάδα όπου ποιότητα ζωής έχουν μόνο οι πλούσιοι και το παιδί της μέσης ελληνικής οικογένειας δεν θα μπορεί να βρει ένα σπίτι στο κέντρο της Αθήνας, διότι τα ενοίκια είναι στα ύψη. Δεν θα μπορεί να σπουδάσει σε ένα ποιοτικό πανεπιστήμιο. Πρέπει να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος, να υπάρξει ένα consensus μακροπρόθεσμης στήριξης του κοινωνικού κράτους και για την παιδεία και για την υγεία» τόνισε.

Όσον αφορά το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι εδώ και πολλά χρόνια η θέση είναι η θεσμοθέτηση του πολιτικού γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. «Σε ό,τι αφορά στην τεκνοθεσία και την υιοθεσία, το κριτήριο μας θα είναι ο απόλυτος σεβασμός στο συμφέρον του παιδιού και τα δικαιώματά του. Θα περιμένουμε να ακούσουμε τις σημερινές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, και στη Βουλή θα κριθούμε όλοι μας» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ταυτόχρονα κατέκρινε τις αντιδράσεις βουλευτών και υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι «δεν θα μεταβιβάσει ο κ. Μητσοτάκης τα εσωκομματικά του προβλήματα στο ΠΑΣΟΚ. Είναι δικά του, κι ας τα λύσει. Η κυβέρνηση νομοθετεί. Εμείς δεν πρόκειται να "δέσουμε τα κορδόνια" της Νέας Δημοκρατίας».

Για την πολιτική στρατηγική και τους πολιτικούς στόχους του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «με πρώτο βήμα τις ευρωεκλογές, στόχος μας είναι η ανασυγκρότηση της Δημοκρατικής Παράταξης να οδηγήσει, στις επόμενες εθνικές εκλογές, στο να έχει η Νέα Δημοκρατία αντίπαλο που θα τη νικήσει. Να μπορούν οι πολίτες να εμπιστευτούν ένα κυβερνητικό πρόγραμμα με ουσιαστικές και σύγχρονες θέσεις, και μια παράταξη που δεν λαϊκίζει και διαθέτει πολιτικά πρόσωπα υψηλής αξιοπιστίας».

«Πιστεύω ακράδαντα ότι αν το ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές είναι αξιωματική αντιπολίτευση με τη σφραγίδα της λαϊκής ετυμηγορίας, η άνοδός του θα είναι ραγδαία μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές» συμπλήρωσε ενώ δήλωσε ότι θα πάρει όλες τις πρωτοβουλίες που χρειάζεται για να υπάρξει η προοδευτική δύναμη που θα μπορεί να αντιμετωπίσει νικηφόρα τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εθνικές εκλογές. «Το ΠΑΣΟΚ θα κάνει ένα ανοικτό κάλεσμα με κοινωνικούς όρους προς όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. Διαφωνώ απόλυτα με τη συγκόλληση κομμάτων. Δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να γίνει μέρος του προβλήματος που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ» υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης. Και ακόμη σαφέστερα τόνισε: «Έχουμε ένα κόμμα που στο όνομά του αναφέρει τον όρο "ριζοσπαστική αριστερά", στελέχη του προτείνουν να γίνουν σοσιαλδημοκράτες και ο πρόεδρός του, σύμφωνα με τα λεγόμενα του στενότερου συνεργάτη του, ήταν υποψήφιος υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Για μένα όλα αυτά δείχνουν έναν καμβά που στέλνει ένα μήνυμα στην κοινωνία: Είναι μονόδρομος, για να έχει αντίπαλο η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ να είναι αξιωματική αντιπολίτευση στις ευρωεκλογές και να έχω τη δυνατότητα προσωπικά να πάρω όλες τις πρωτοβουλίες για να ενωθούν οι προοδευτικές δυνάμεις της κοινωνίας, να υπάρξει η αναγέννηση της παράταξης που θα είναι ο πραγματικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας με νικηφόρους όρους. Διαφωνώ απόλυτα με τις συγκολλήσεις κομμάτων, οι οποίες είναι ατελέσφορες. Διαφωνώ με πρόσωπα τα οποία έμαθαν στην πολιτική τους ζωή να ακολουθούν μόνο την καρέκλα και να μην κάνουν πολιτικές επιλογές, αλλά επιλογές πολιτικής επιβίωσης. Συγκόλληση κομμάτων και οπορτουνισμός που πλήττει το πολιτικό ήθος που πρέπει να έχει ένα σύγχρονο πολιτικό κόμμα, μακριά από εμάς».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τοποθετήθηκε για τα πρώην στελέχη από το χώρο της Κεντροαριστεράς που υποστηρίζουν και συμμετέχουν στη κυβέρνηση της ΝΔ. «Υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη μεταξύ εμού και του πρωθυπουργού. Εμείς "χτίζουμε" πολιτικά στελέχη, οικοδομούμε μια πολιτική σε πρόσωπα αξιόπιστα που μπορούν να κυβερνήσουν τη χώρα με επάρκεια. Η Νέα Δημοκρατία τι έκανε; Μεταγραφές. Ο κ. Μητσοτάκης δεν επένδυσε σε πολιτικό προσωπικό, γι' αυτό βλέπετε ότι είναι μια κυβέρνηση ελίτ, μακριά από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, για να μην πω μακριά και από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Τέλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σχολίασε την πειθαρχική απαλλαγή της εισαγγελέως Β. Βλάχου στην υπόθεση των υποκλοπών. «Η σημερινή εισαγγελέας της ΕΥΠ δικαιώνει την προηγούμενη εισαγγελέα της ΕΥΠ για την παρακολούθηση εμού και της μισής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και δεν ανοίγει μύτη» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης σχετικά με την απόφαση αρχειοθέτησης του πειθαρχικού ελέγχου εναντίον της Βασιλικής Βλάχου για το σκάνδαλο των υποκλοπών. «Αυτό το ζήτημα δεν μπορεί να κλείσει με συγκάλυψη, καταλαβαίνω ποιες είναι οι αγωνίες του πρωθυπουργού» πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας την αλλαγή της σύνθεσης της ΑΔΑΕ με τη σύμπραξη του κόμματος του κ. Βελόπουλου προκειμένου να μπει φρένο στην έρευνα της ανεξάρτητης αρχής για την τεκμηρίωση του ενιαίου κέντρου παρακολουθήσεων predator-ΕΥΠ.

Σχετικά με την πώληση του 30% του αεροδρομίου "Ελευθέριος Βενιζέλος" και την κύρωση του ιδιωτικού συμφωνητικού με την Aegean για την αγορά των δικαιωμάτων κτήσης μετοχών της αεροπορικής εταιρείας από το Δημόσιο έναντι 85,4 εκατ. ευρώ, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε: «Διαφωνούμε με την ιδιωτικοποίηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα περιουσιακά του ελληνικού λαού. Εμείς λέμε να μείνουν στο παρόν σχήμα και να έχουμε οικονομικά οφέλη μέσα από τα μερίσματα, με ισχυρή παρουσία. Η Νέα Δημοκρατία έδωσε 120 εκατομμύρια στην Aegean και ξαφνικά βιάζεται να ασκήσει τα δικαιώματά του δημοσίου για να πάρει -όπως ισχυρίζεται- 85 εκατομμύρια ευρώ επειδή τώρα είναι ανεβασμένη η αξία της μετοχής. Όμως έτσι ο ελληνικός λαός θα χάσει 35 εκατομμύρια ευρώ».

