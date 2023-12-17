Συρεγγέλα στη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό: Δεν αφήνουμε καμία και κανέναν πίσω

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μία κυβέρνηση που δεν αιθεροβατεί. Πατάει καλά στα πόδια και δεν επαναπαύεται. Η Ελλάδα με σοβαρότητα και υπευθυνότητα προχωράει μπροστά χωρίς να αφήνει κανέναν και καμία πίσω», ανέφερε μεταξύ άλλων η γραμματέας ΠΕ της ΝΔ και βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών, Μαρία Συρεγγέλα, στη διάρκεια της ομιλίας κατά τη συζήτηση στη Βουλή επί του κρατικού Προϋπολογισμού για το 2024.

Η κ. Συρεγγέλα ανέλυσε τις προτεραιότητες που αποτυπώνονται στον Προϋπολογισμό και φέρουν κοινωνικό πρόσημο με σκοπό να ενισχύσουν ιδιαίτερα τους ευάλωτους πολίτες, τις οικογένειες και τους νέους ανθρώπους: «Η ευαισθησία για το δημογραφικό ζήτημα δεν ανήκει σε κάποια παράταξη. Μας αφορά όλες και όλους. Και πολλές από τις δράσεις που προτάθηκαν στη διακομματική επιτροπή του 2018 υλοποιούνται ήδη».

Επιπλέον, υπογράμμισε την ένταξη του νέου υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Πρόνοιας στον Προϋπολογισμό ως απόδειξη της κοινωνικής πολιτικής που ασκεί η Νέα Δημοκρατία στην πράξη.

Τέλος, η βουλευτής αναφέρθηκε στην πτώση της γυναικείας ανεργίας από 21,6% που ήταν τον Σεπτέμβριο του 2019 σε 12,4% τον Σεπτέμβριο του 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.