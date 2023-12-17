Αποστολάκης: Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζει «ναι» στις αμυντικές δαπάνες

«Ναι» στις αμυντικές δαπάνες θα ψηφίσει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ κατά την επικείμενη ψηφοφορία επί του προϋπολογισμού του 2024.

«Ανακοινώσαμε την απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα ψηφίσουμε "ναι" στις αμυντικές δαπάνες, στην αποψινή ψηφοφορία», ανέφερε ο Τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ Ευάγγελος Αποστολάκης, σε δηλώσεις του προς τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.

«Η απόφαση αυτή στέλνει το μήνυμα ότι η χώρα πρέπει να θωρακίζεται, οι ένοπλες δυνάμεις να είναι ισχυρές, ότι πρέπει να υπάρξει υποστήριξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και στήριξη της αμυντικής εγχώριας βιομηχανίας», είπε ο Τομεάρχης 'Αμυνας του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε: «Σε κάθε περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να παρακολουθεί την πορεία της αμυντικής θωράκισης της χώρας, το κατά πόσον τηρούνται οι κανόνες διαφάνειας στις συμβάσεις, προκειμένου να μην επαναληφθούν προβλήματα που υπήρξαν στο παρελθόν, όπως στη σύμβαση για το εκπαιδευτικό κέντρο στην Καλαμάτα, τη σύμβαση για τα έξι Rafale αλλά και τη σύμβαση για τα αμφίβια οχήματα που δεν χωρούσαν καν να μπουν στα πλοία. Ομοίως θα επιμείνουμε στην ανάγκη στήριξης της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας».

Ειδικότερα, μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο κ. Αποστολάκης διευκρίνισε ότι «ο πρόεδρος είναι ευαίσθητος με τα εθνικά θέματα. Εμείς διαφωνούσαμε με 4 προγράμματα, ανάμεσά τους η Καλαμάτα και τα επιπλέον Ραφαλ. Το έχει πιάσει καλά ο Δένδιας, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ψηφίζει ο,τι έρχεται. Το τρίπτυχο ειναι αμυντική θωράκιση, διαφάνεια και έμφαση στην υποστήριξη του προσωπικού των ΕΔ και της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας».

Σε αυτή την κατεύθυνση, ο Τομεάρχης 'Αμυνας του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε και στη χθεσινή ομιλία του υπουργού Εθνικής 'Αμυνας Νίκου Δένδια, σχολιάζοντας ότι «καλώς ανακοίνωσε την επανεξέταση από την αρχή, από μηδενική βάση, των εξοπλιστικών προγραμμάτων, για να δούμε τι χρειαζόμαστε πραγματικά, με ποια σειρά πρέπει να τα πάρουμε, σε σχέση και με τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας». ‘Αλλωστε, είπε ο κ. Αποστολάκης, η τεχνολογία έχει εξελιχθεί και άρα αυτή η εξέλιξη πρέπει να συμπεριληφθεί στις αναλύσεις και τις αποφάσεις που θα λάβει το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας.

