Κασσελάκης: Επισκέφθηκε τα γραφεία των κοινοβουλευτικών συντακτών στη Βουλή

Μετά την συνεδρίαση της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ ο Στέφανος Κασσελάκης επισκέφθηκε την αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών γνωρίστηκε μαζί τους και αντάλλαξε ευχές.

Νωρίτερα ο κ. Κασσελάκης είχε μιλήσει στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την ψήφιση του προϋπολογισμού, τονίζοντας ότι «το κόμμα μας στέκεται και σε αυτή την κρίσιμη κοινοβουλευτική μάχη με τεκμηρίωση, επιχειρήματα, με προτάσεις, με σχέδιο. Τους ευχαρίστησε για το γεγονός ότι «δίνουν αυτή την κρίσιμη πολιτική μάχη από την σωστή πλευρά, της δικαιοσύνης απέναντι στην αδικία, από την πλευρά της ισότητας απέναντι στην ανισότητα, της προόδου απέναντι στο συντηρητισμό, των συμφερόντων της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας απέναντι σε μια πολιτική που ευνοεί λίγους και ισχυρούς. Με ενσυναίσθηση απέναντι στην αλαζονεία του 41% για την κοινωνία, η οποία νιώθει οργή, ανασφάλεια, απογοήτευση, παραίτηση - και το λέει ρητά στις δημοσκοπήσεις.

