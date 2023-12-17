Σταϊκούρας: Καταφέραμε να μην έχουμε αύξηση στα διόδια το 2023

Στην επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου στο βασικό τμήμα του δικτύου «Αθήνα – Θεσσαλονίκη» για τα επιβατικά τρένα, τρεις μήνες μετά τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel στον σιδηρόδρομο στην περιοχή του θεσσαλικού κάμπου, αναφέρθηκε ο υπουργός Υποδομών και Δικτύων Χρήστος Σταϊκούρας.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Σταϊκούρας επισήμανε ότι λύση στα μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα που καταγράφονται στους δρόμους της πρωτεύουσας, θα δώσουν οι παρεμβάσεις που προωθεί το Υπουργείο, όπως είναι τα 250 αντιρρυπαντικής τεχνολογίας λεωφορεία, η δημιουργία πρότυπων λεωφορειακών γραμμών, οι κάμερες ασφαλείας που έχουν τοποθετηθεί στις λεωφορειολωρίδες αλλά και ο αναθεωρημένος Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας που θα τεθεί σε ισχύ το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Η ηγεσία του υπουργείου επεξεργάζεται τις τελευταίες λεπτομέρειες για τον νέο ΚΟΚ ο οποίος θα προβλέπει αυστηρότερες ποινές για τους παραβάτες με τσουχτερότερα πρόστιμα για παραβάσεις που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό ατύχημα.

Ο Υπουργός απάντησε σε ερώτηση σχετικά και με τις αυξήσεις στα τέλη των διοδίων από 1/1/2024, τονίζοντας πως το 2023 το Υπουργείο πέτυχε να μην υπάρξουν αυξήσεις, κάτι που ούτως ή άλλως ορίζεται στις συμβάσεις παραχώρησης. Η αύξηση που θα ισχύσει από την αρχή του χρόνου θα κυμαίνεται μεταξύ 7%-7,5%, όπου πρακτικά ανάλογα με το ύψος των τιμών των διοδίων καθώς και την κατηγορία του οχήματος θα ξεκινά από 0,10 λεπτά για μοτοσυκλέτες και θα φτάνει περίπου στα 4,5 ευρώ για τα λεωφορεία.

