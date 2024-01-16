Τους αρχαιοφύλακες της Ακρόπολης που κινητοποιούνται ενάντια στην εκχώρηση των υπηρεσιών φύλαξης κι υποδοχής των μνημείων και των μουσείων επισκέφτηκε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία Στέφανος Κασσελάκης, συνοδευόμενος από την Τομεάρχη Πολιτισμού Κυριακή Μάλαμα.

Υπενθυμίζεται ότι οι αρχαιολογικοί χώροι θα παραμείνουν κλειστοί σήμερα, καθώς οι αρχαιοφύλακες πραγματοποιούν τετράωρη στάση εργασίας.

Συζήτησε με τους φορείς της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ στην ανακοίνωση του, αναφέρεται ότι αντάλλαξε σκέψεις με τους εργαζόμενους αρχαιοφύλακες, οι οποίοι βρίσκονται σε διαρκές καθεστώς εργασιακής επισφάλειας, προσπαθώντας να υπηρετήσουν το δημόσιο αγαθό του πολιτισμού σε δύσκολες κι αντίξοες συνθήκες.

Ο Στέφανος Κασσελάκης υπογράμμισε ότι είναι αδιανόητο οι υπηρεσίες φύλαξης των κορυφαίων μνημείων και μουσείων της χώρας μας να εκχωρούνται σε εργολάβους, με κατασπατάληση πόρων και ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Πολιτισμού να βλέπουν τις συνθήκες εργασίας τους να επιδεινώνονται ακόμα περισσότερο. Υπογράμμισε, στο πλαίσιο αυτό, ότι θα δώσει την μάχη για την αποκατάσταση του πολιτισμού ως δημοσίου αγαθού, με στόχο την θωράκιση των εργασιακών σχέσεων των εργαζόμενων και την χρηστή διαχείριση των δημοσίων πόρων, ώστε τα μνημεία μας να έχουν την θέση που τους αξίζει.

Πηγή: skai.gr

