Η Διονυσία Αυγερινοπούλου ειδική απεσταλμένη της Ελλάδας για τους Ωκεανούς

Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίζεται η Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος και της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Βουλής και Βουλευτής Ν. Ηλείας, Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, ως Ειδική Απεσταλμένη για τους Ωκεανούς, αρμόδια για τη διοργάνωση της 9ης παγκόσμιας Συνδιάσκεψης για τους Ωκεανούς (9th Our Ocean Conference), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 15 - 17 Απριλίου 2024.

Η Δρ. Αυγερινοπούλου είναι Βουλευτής Ν. Ηλείας, Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος και της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Βουλής. Έχει διατελέσει ως Επικεφαλής για το Νερό της Επιτροπής Ενέργειας και Περιβάλλοντος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, Επικεφαλής του Κύκλου Βουλευτών της Μεσογείου για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Βιωσίμου Αναπτύξεως του Μεσογειακού Προγράμματος Δράσης του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του ΟΗΕ και Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Παγκοσμίου Οργανισμού Συνεργασίας για το Νερό.

Παράλληλα, έχει τιμηθεί με το Βραβείο «Πράσινο Αστέρι» του Περιβαλλοντικού Προγράμματος και του Γραφείου Συνεργασίας Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, ενώ είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στο Διεθνές Δίκαιο Περιβάλλοντος, με ειδίκευση στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή.

Πηγή: skai.gr

