Επίθεση κατά των δημοσιογράφων εξαπέλυσε ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, χρησιμοποιώντας βαρύτατες εκφράσεις με αφορμή τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη με το πόσιμο νερό μετά τις καταστροφές από τις κακοκαιρίες.
Ειδικότερα, ο κ. Μπέος στράφηκε εναντίον της κ. Τασοπούλου, λέγοντας «σκουπίδια της δημοσιογραφίας, πατσαβούρες δημοσιογράφοι. Άπλυτοι. Ρε Τασοπούλου σε πειράζει το νερό που κόβεται στις 10-11, σε πειράζει; Μια φορά τον μήνα κάνεις μπάνιο. Τι σε νοιάζει εσένα μωρή».
Ο δήμαρχος Βόλου συνεχίζοντας την επίθεση με υβριστικούς χαρακτηρισμούς είπε ότι «σε μένα κάνεις κακό; Εμένα με ξέρει όλη η Ελλάδα. Ντροπή σας. Να τους φτύνετε. Δυσφημίζετε την πόλη σας. Έφερα δύο νταλίκες ξίδι και τέλειωσε. Τουλάχιστον βουλώστε το ρε κοπρίτες, ξεφτίλες».
