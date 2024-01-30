Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συναντήθηκε σήμερα, στην αίθουσα «Ιωάννης Καποδίστριας» του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ), το οποίο όρισε με Υπουργική Απόφαση.

Στη συνάντηση μετείχαν ακόμη, από πλευράς πολιτικής ηγεσίας, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Ιωάννης Κεφαλογιάννης και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Αντώνης Οικονόμου.

Mετείχαν επίσης ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο Γενικός Διευθυντής Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) Αντιναύαρχος (Μ) (ε.α). Αριστείδης Αλεξόπουλος, κ.ά.



Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΒ απαρτίζουν οι:

α. Αλέξανδρος Διακόπουλος, Αντιναύαρχος (ε.α), ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

β. Μαρία Γεωργίου, Πρόεδρος ε.τ. του Αρείου Πάγου, ως Αντιπρόεδρος.

γ. Γεώργιος Καραδήμας, Αντιπτέραρχος (ε.α), ως Εντεταλμένος Σύμβουλος, αρμόδιος για θέματα παραγωγής και εργοστασίων της εταιρείας - Chief Operating Officer (COO).

δ. Δημήτριος Σκαλαίος, Μηχανολόγος Μηχανικός – Οικονομολόγος, ως Εντεταλμένος Σύμβουλος, αρμόδιος για τα οικονομικά θέματα και την επιχειρησιακή αναδιάρθρωση της εταιρείας - Chief Restructuring Officer (CRO).

ε. Ιουλία Πανταζοπούλου, Οικονομολόγος, ως Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής.

στ. Ιωάννης Κορακάκης Αντιναύαρχος (ε.α), ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

ζ. Γεώργιος Παπαγεωργαντάς,Οικονομολόγος, ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

η. Δήμητρα Φραγκισκάκη, Δικηγόρος, ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

θ. Νεκτάριος Μπανάκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, ως μη Εκτελεστικό Μέλος.



Ο κ. Δένδιας δήλωσε μετά τη συνάντηση: «Συναντήθηκα σήμερα με το ορισθέν από εμένα Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας. Αναλαμβάνει τα καθήκοντά του σε μία ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία. Η «Ατζέντα 2030» για τις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας προβλέπει αναβαθμισμένο ρόλο για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία και η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία παίζει έναν κομβικό ρόλο σε αυτό. Η υπάρχουσα κατάσταση στην ΕΑΒ δεν είναι παραδεκτή. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο καλείται λοιπόν να διαπιστώσει πού ακριβώς βρίσκεται η ΕΑΒ. Να εξυγιάνει τα οικονομικά της, να ανατάξει την επιχείρηση, να εφαρμόσει ένα σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας, με σεβασμό πάντοτε στα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων.



Και όλα αυτά για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις απέναντι στις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας. Ιδίως, απέναντι στην Πολεμική Αεροπορία, αλλά και στο Ναυτικό και στην Αεροπορία του Στρατού μας.



Απόφαση της Κυβέρνησης - νομίζω με τη στήριξη όλου του πολιτικού κόσμου αλλά και του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας - είναι να περάσουμε σε μία νέα εποχή στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία».

