Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα, σε θετικό κλίμα, με τον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Δούκα για την εκλογή του και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στη θητεία του.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν οι προτεραιότητες της νέας δημοτικής αρχής, και ζητήματα όπου η κυβέρνηση και η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορούν να συνεργαστούν προς όφελος των δημοτών και των κατοίκων της πρωτεύουσας.

Βασικό αντικείμενο στη συζήτηση των δύο ανδρών αποτέλεσε ο τουρισμός στην Αθήνα.

«Ο τουρισμός για την Αθήνα έχει ιδιαίτερη σημασία. Καταφέραμε και την έχουμε κάνει προορισμό 12 μήνες τον χρόνο, αλλά τώρα έχουμε άλλου είδους προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Η αναπτυξιακή του δήμου έχει έντονα το τουριστικό κομμάτι και με απασχολεί πως θα έχει μια ισορροπία κατοίκων», απάντησε ο Χάρης Δούκας.



Πηγή: skai.gr

