Ο εκπρόσωπος Τύπου ΝΔ Νίκος Ρωμανός, απάντησε στην ανακοίνωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη.
«Επειδή είναι αδύνατον να απαντήσει κανείς σοβαρά στη σημερινή ανακοίνωση-επίθεση του κ. Κασσελάκη, σημειώνουμε μόνο τα εξής:
1. Δεν κατάλαβε τι είπε ο Πρωθυπουργός.
2. Δεν κατάλαβε τι είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.
3. Ούτε καν έμαθε να γράφει σωστά το όνομα της εταιρείας στην οποία δούλευε», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Ρωμανός.
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.