Ρωμανός για Κασσελάκη: Δεν κατάλαβε τι είπε ο πρωθυπουργός και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος - Ούτε καν έμαθε να γράφει σωστά το όνομα της εταιρείας στην οποία δούλευε

Είναι αδύνατον να απαντήσει κανείς σοβαρά στη σημερινή ανακοίνωση-επίθεση του κ. Κασσελάκη, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος Τύπου ΝΔ 

Νίκος Ρωμανός

Ο εκπρόσωπος Τύπου ΝΔ Νίκος Ρωμανός, απάντησε στην ανακοίνωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη.

«Επειδή είναι αδύνατον να απαντήσει κανείς σοβαρά στη σημερινή ανακοίνωση-επίθεση του κ. Κασσελάκη, σημειώνουμε μόνο τα εξής:
1. Δεν κατάλαβε τι είπε ο Πρωθυπουργός.
2. Δεν κατάλαβε τι είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.
3. Ούτε καν έμαθε να γράφει σωστά το όνομα της εταιρείας στην οποία δούλευε», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Ρωμανός.

