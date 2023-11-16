Ο εκπρόσωπος Τύπου ΝΔ Νίκος Ρωμανός, απάντησε στην ανακοίνωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη.

«Επειδή είναι αδύνατον να απαντήσει κανείς σοβαρά στη σημερινή ανακοίνωση-επίθεση του κ. Κασσελάκη, σημειώνουμε μόνο τα εξής:

1. Δεν κατάλαβε τι είπε ο Πρωθυπουργός.

2. Δεν κατάλαβε τι είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

3. Ούτε καν έμαθε να γράφει σωστά το όνομα της εταιρείας στην οποία δούλευε», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Ρωμανός.

Πηγή: skai.gr

