Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνάντηση Σακελλαροπούλου με τον νέο αρχηγό της Αστυνομίας

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχήθηκε στον Αντιστράτηγο Δημήτριο Μάλλιο καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα

σακελλαροπουλου

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου δέχθηκε τον νέο Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Δημήτριο Μάλλιο, ο οποίος την ενημέρωσε για τους στόχους και το έργο του Σώματος, σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών.

Η κυρία Σακελλαροπούλου ευχήθηκε στον κύριο Μάλλιο καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κατερίνα Σακελλαροπούλου ΕΛΑΣ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark