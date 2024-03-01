Συνάντηση Σακελλαροπούλου με τον νέο αρχηγό της Αστυνομίας

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου δέχθηκε τον νέο Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Δημήτριο Μάλλιο, ο οποίος την ενημέρωσε για τους στόχους και το έργο του Σώματος, σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών.
Η κυρία Σακελλαροπούλου ευχήθηκε στον κύριο Μάλλιο καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
