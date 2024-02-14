Συνάντηση Μητσοτάκη - Τζιτζικώστα: Στο επίκεντρο η συνεργασία κεντρικής κυβέρνησης και Περιφερειών

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και επανεκλεγέντα Πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Απόστολο Τζιτζικώστα, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Τζιτζικώστα για την ομόφωνη επανεκλογή του στην ηγεσία της ΕΝΠΕ και για την ανάδειξη του συνδυασμού του στην πρώτη θέση στην ψηφοφορία για τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού και του νέου Εποπτικού Συμβουλίου της Ένωσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Απόστολος Τζιτζικώστας συζήτησαν για τη συνεργασία και τις κοινές προτεραιότητες της κεντρικής κυβέρνησης και των Περιφερειών, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.