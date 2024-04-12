Το μαγικό «3» της Νέας Δημοκρατίας

Του Αντώνη Αντζολέτου

Το 41% που πέτυχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κάλπες του Ιουνίου προοικονομούσε πως 12 μήνες μετά ο πρωθυπουργός θα έκανε έναν «περίπατο» στις ευρωεκλογές. Όχι πως απειλείται η κυριαρχία της γαλάζιας παράταξης, ωστόσο τα δεδομένα είναι πολύ διαφορετικά και οι δυο μήνες που απομένουν μέχρι τις κάλπες πολύ κρίσιμες. Για τη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ο μαγικός αριθμός «3» που θέλει να έχει μπροστά από το ποσοστό της. Και για αυτό δουλεύουν οι επιτελείς της Πειραιώς. Στις εννέα ευρωπαϊκές εκλογικές αναμετρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα μόνο το 2014 ο νικητής είχε αναδειχθεί με ποσοστό μικρότερο του 30%. Πριν από δέκα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας παίρνοντας «φόρα» για να αναλάβει την εξουσία φτάνοντας το 26,56% είχε ξεπεράσει τη Νέα Δημοκρατία (22,72%) του Αντώνη Σαμαρά. Τα χαμηλά νούμερα αποτελούσαν συνέπεια της κόπωσης του κόσμου που εξαιτίας των μνημονίων και της οικονομικής κρίσης είχαν τιμωρήσει τα παραδοσιακά μεγάλα κόμματα (ΝΔ – ΠΑΣΟΚ) στις διπλές κάλπες του 2012.

Με την ακρίβεια να μη έχει αντιμετωπιστεί σε μεγάλο βαθμό, την αντιπολίτευση να πιέζει την κυβέρνηση για το δυστύχημα των Τεμπών, την υπόθεση των διαρροών mails από το υπουργείο Εσωτερικών να είναι στο προσκήνιο, καθώς και τις υποκλοπές να επανέρχονται η γαλάζια παράταξη έχει δεχθεί πολλές βολές το τελευταίο διάστημα. Στην «εξίσωση» πρέπει να μπουν και τα πέντε χρόνια που έχει ήδη στην «πλάτη» της η κυβέρνηση με τη φυσιολογική φθορά που έχει, καθώς και τα θέματα ασφάλειας που η αντιπολίτευση φέρνει συνεχώς στο προσκήνιο ειδικά μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία. Δημοσκοπικά δείχνει να αντέχει, διατηρώντας ένα ποσοστό άνω του 30% στην εκτίμηση ψήφου και κρατώντας απόσταση άνω του 17% από ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Παρ΄ όλα αυτά στην πλειοψηφία γνωρίζουν πως οι ευρωεκλογές αποτελούν την καλύτερη ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας, ενώ και η απόχη είναι ένας ακόμα «εχθρός».

Δεν είναι τυχαίο πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει συνδέσει την ψήφο της 9ης Ιουνίου με την πολιτική σταθερότητα στη χώρα. Απευθυνόμενος κυρίως στους ψηφοφόρους του κέντρου που αμφιταλαντεύονται μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν έχουν καταλήξει σε ποια κάλπη θα καταλήξουν. Είναι το σκαλοπάτι που θέλει να ανέβει η κυβερνώσα παράταξη προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα και χωρίς «τριγμούς» για τα επόμενα τρία χρόνια στο τιμόνι της χώρας. Σε συνέντευξή που παραχώρησε χθες στον ΑΝΤ1 και σε μία προσπάθεια να συσπειρώσει την παράταξή του ο πρωθυπουργός, δήλωσε ότι ο Στέφανος Κασσελάκης και ο Κυριάκος Βελόπουλος θυμίζουν τον Αλέξη Τσίπρα με τον Πάνο Καμμένο. Ήταν προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να ταυτίσει τους δυο χώρους που «ψαρεύουν» σε αντισυστημικά «νερά», αλλά και να επαναφέρει στο τραπέζι τον «μπαμπούλα» της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.

Στην Ηρώδου Αττικού γνωρίζουν πως ο χρόνος που απομένει μέχρι τις βουλευτικές εκλογές είναι αρκετός και όλα μπορούν να ανατραπούν. Ένα ποσοστό κοντά στο αποτέλεσμα του 2019 (33,12%) θα ήταν μια ισχυρή «ένεση» τόνωσης ηθικού και μια ηχηρή απάντηση στην αμφισβήτηση από τους πολιτικούς αντιπάλους. Έτσι και αλλιώς ο πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία μετά τις ευρωεκλογές να δει τις διορθωτικές κινήσεις που πρέπει να κάνει στο κυβερνητικό σχήμα προκειμένου να σηματοδοτήσει ένα «restart». Έχει ήδη ψηφίσει δύσκολα νομοσχέδια όπως ο γάμος για τα ομόφυλα ζευγάρια και η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Αρωγός της κυβέρνησης είναι πως στον τομέα της οικονομίας δείχνει ότι έχει περιθώρια για να παράγει αποτελέσματα και θετικές ειδήσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει από την προηγούμενη θητεία του πως δεν είναι οπαδός των εκπλήξεων και η προσφυγή σε πρόωρες κάλπες δεν είναι κάτι που θεωρείται πιθανό με τις υπάρχουσες συνθήκες. Το ξεκαθάρισε, άλλωστε και από τη Θεσσαλονίκη. Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία που έχει είναι ισχυρή και αν υπάρξουν εξελίξεις με τους Σπαρτιάτες δεν αποκλείεται η Νέα Δημοκρατία να κερδίσει ακόμα 5-6 βουλευτές.

Πηγή: skai.gr

