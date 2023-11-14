Ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας έγινε δεκτός σήμερα το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο από την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Ο κ. Δούκας παρουσίασε στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας το σχέδιό του για την Αθήνα, ενόψει της επίσημης ανάληψης των καθηκόντων του, την 1η Ιανουαρίου.

Απευθυνόμενος στην κ. Σακελλαροπούλου σημείωσε: «Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που μας δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας για μία πράσινη, καθαρή και δημιουργική Αθήνα. Βεβαίως, είμαστε σε περίοδο κλιματικής κρίσης και αναζητούμε νέες πολιτικές με εφαρμογή στις πόλεις για να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή. Με πολλή δουλειά και με συνεργασία θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Η Αθήνα έχει πολλές δυνατότητες και σπουδαίο μέλλον. Με μικρά αλλά στέρεα βήματα μπορούμε να κάνουμε σημαντικές αλλαγές στις ζωές των πολιτών.»

Πηγή: skai.gr

