Κασσελάκης για επίσκεψη Ερντογάν: «Ζητάμε διευκρινίσεις ότι η Διακήρυξη που υπεγράφη κατοχυρώνει τα συμφέροντά μας».

«Στηρίζω σταθερά την προώθηση του ελληνοτουρκικού διαλόγου στη βάση του διεθνούς δικαίου. Είναι συνεπώς θετική η σύγκληση του 5ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, σήμερα στην Αθήνα», αναφέρει στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης σχολιάζοντας την επίσκεψη Ερντογάν .

Ακολούθως προσθέτει: «Ως δύναμη πατριωτικής ευθύνης αναγνωρίζουμε κάθε θετικό βήμα και δεν ακολουθούμε την πολιτική πατριδοκαπηλείας - εργαλειοποίησης των ελληνοτουρκικών σχέσεων του κ. Μητσοτάκη της περιόδου 2021-2023. Ζητάμε όμως διευκρινίσεις ότι η Διακήρυξη που υπεγράφη κατοχυρώνει τα συμφέροντά μας. Είναι απαραίτητη μια στρατηγική που θα βάζει σε συγκεκριμένο πλαίσιο τις ευρωτουρκικές σχέσεις και θα θέτει προϋποθέσεις στην αγορά F16 και Eurofighter από την Τουρκία. Επανερχόμαστε στην πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για διασύνδεση Χάγης - αναθεώρησης Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ-Τουρκίας. Με λύπη είδα ότι, σε αντίθεση με τη συνέντευξη Τύπου του 2017 με τον Αλέξη Τσίπρα, όπου ο Τούρκος Πρόεδρος είχε ρητά αναφερθεί σε μουσουλμανική μειονότητα, σήμερα μίλησε για ‘τουρκική'. Ο κ. Μητσοτάκης θα μπορούσε να είχε επικαλεστεί αυτό το ιστορικό προηγούμενο. Δυστυχώς όμως ή δεν ήταν αρκετά ετοιμόλογος για να το κάνει ή επιμένει στην προεκλογική του στάση ότι η Θράκη είναι για εκείνον αντικείμενο μικροπολιτικής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

