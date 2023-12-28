Συνάντηση Κεφαλογιάννη- Πιερρακάκη για αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης

Η αναβάθμιση της εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τουρισμό, βρέθηκε στο επίκεντρο συζήτησης σε συνάντηση που είχαν σήμερα στο Υπουργείο Τουρισμού, η υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη, με τον υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκο Πιερρακάκη.

Την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τουρισμό συζητήσαμε σήμερα στη συνάντηση που είχα στο υπουργείο Τουρισμού με τον υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κυριάκο Πιερρακάκη.



December 28, 2023

Η κυρία Κεφαλογιάννη επισήμανε ότι η βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος, που είναι πρωταρχικός στόχος της κυβέρνησης, είναι στενά συνυφασμένη με την αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών στον τουρισμό και τη διεύρυνση των δεξιοτήτων των εργαζόμενων στον τουρισμό.

Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε ότι εξετάζονται τρόποι αναβάθμισης και εμπλουτισμού των τουριστικών σπουδών τόσο στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το καθ΄ύλην αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, όσο και αναφορικά με τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Τουρισμού, σε ευθυγράμμιση με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που λαμβάνονται από την κυβέρνηση αυτό το χρονικό διάστημα για την αναβάθμιση αυτού του επιπέδου σπουδών.

Η υπουργός τόνισε ότι αποτελεί άμεση προτεραιότητα για το Υπουργείο Τουρισμού, στη σύγχρονη οικονομική συγκυρία, η ενίσχυση και διεύρυνση των δυνατοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζόμενων στον τουρισμό, με εμπλουτισμό των γνώσεων και δεξιοτήτων τους και αναβάθμισης του επιπέδου σπουδών τους στη χώρα μας.

Ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης, εξέφρασε τη βούληση για ενίσχυση των επιπέδου σπουδών στον Τουρισμό και ανέφερε ότι θα αναζητηθούν τρόποι για την επίτευξη του σκοπού.

Στο πλαίσιο αυτό, συμπλήρωσε, θα εκπονηθεί σχετική μελέτη και σε νέα συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα και θα τεθούν οι βάσεις για την υλοποίηση του σχεδίου.

