Στις 11 Μαρτίου οι πολιτικές διαβουλεύσεις Ελλάδας - Τουρκίας

Στις 11 Μαρτίου ξεκινούν οι πολιτικές διαβουλεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Όπως μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, στις 11 Μαρτίου η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδόπουλου θα βρεθεί στην Άγκυρα, για να ξεκινήσουν οι πολιτικές διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Όπως σημείωσε ο Μανώλης Κωστίδης, για πρώτη φορά θα μπουν στο τραπέζι τα ελληνοτουρκικά ζητήματα με αναλυτικό τρόπο, εν όψει της επικείμενης επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα μετά το Πάσχα.

Θα είναι μια προετοιμασία για το ποια ζητήματα μπορούν να συζητηθούν μεταξύ των δύο πλευρών, όπως η υφαλοκρηπίδα, τα μειονοτικά θέματα κ.λπ.

Μilliyet: «Έτοιμα τα σχέδια του τουρκικού αντιτορπιλικού»

«Θα είναι μήκους 149 μέτρων με εκτόπισμα 8.900 τόνους και θα προστατεύει τα τουρκικά αεροπλανοφόρα»

Ο πληθωρισμός «ξέφυγε» στην Τουρκία

Οι τιμές δεκαπλασιάστηκαν σε 10 χρόνια

Sozcu: «Οι συνταξιούχοι είναι φτωχότεροι από το 2001»

Ερντογάν (2019): Μειώνεται ο πληθωρισμός; Ναι μειώνεται.

Πολίτης: Εγώ θυμάμαι τα πάντα για το 2019. Τι να πω; Aυτά τα χόρτα τα πήρα 100 λίρες! Το 2019 ήταν σχεδόν 10 λίρες!

Ερντογάν (2019): Αχ! Αχ! Που καταντήσαμε απο που φτάσαμε!

Πολίτης: Ήρθα από τον χασάπη και το κρέας έφτασε στις 540 λίρες.

Πολίτης: 600 λίρες πήγε το κρέας. Ασε και τώρα δεν μπορούμε να αγοράσουμε, Απλώς τα κοιτάζουμε και περνάμε.

Πολίτης: Εγώ είμαι δασκάλα οδήγησης. Μετά τις προεδρικές εκλογές εκτοξεύθηκε η τιμή των καυσίμων. Τώρα πάλι έχουμε εκλογές...

Ερντογάν (2019): Θα δείτε και θα το λέτε πως 'ο πρόεδρος μας τα έλεγε'. Όσο θα μειώνονται τα επιτόκια, τόσο να μειώνεται ο πληθωρισμός.

Δημοσιογράφος: Το 2019 αγοράζαμε παστουρμά με 100 λίρες μέχρι και 200 λίρες. Ήρθαμε στο ίδιο σουπερ μάρκετ, στο ίδιο τμήμα και ο ίδιος παστουρμάς πωλείται με 1.000 λίρες!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.