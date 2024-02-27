Συνάντηση Γεωργιάδη με την πρώτη ασθενή που της συνταγογραφήθηκε φαρμακευτική κάνναβη

O Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, συναντήθηκε σήμερα, Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024, με την κ. Άννα Παγκά, την πρώτη ασθενή που της συνταγογραφήθηκε σκεύασμα φαρμακευτικής κάνναβης για ιατρικούς λόγους στη χώρα μας.

Μετά τη συνάντηση, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Είμαι πραγματικά ευτυχής διότι, ξεπερνώντας ο ίδιος τον εαυτό μου και τις αρχικές μου επιφυλάξεις από στερεότυπα του παρελθόντος, μπόρεσα τόσο ως Υπουργός Ανάπτυξης στην αρχή, αλλά και ως Υπουργός Υγείας στη συνέχεια, να φτάσουμε στο σημερινό σημείο.

Οι Έλληνες ασθενείς επιτέλους να έχουν πρόσβαση σε τελικό προϊόν φαρμακευτικής κάνναβης. Άνθρωποι που αντιμετωπίζουν χρόνιο πόνο, να μπορούν να επιστρέφουν στη καθημερινότητα τους με αξιοπρέπεια. Αυτό μου δίνει χαρά και ευχαριστώ την κυρία Παγκά που ήρθε να με δει από κοντά και να μοιραστεί μαζί μου αυτή τη χαρά της».

Από τη πλευρά της, η κ. Άννα Παγκά δήλωσε:

«Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί η κάνναβη μου έδωσε πίσω τη ζωή μου και ο Υπουργός μου έδωσε την ελευθερία μου να ζω με ελπίδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλους μας, είναι πολλές χιλιάδες οι ασθενείς που περίμεναν αυτή τη στιγμή».

Πηγή: skai.gr

