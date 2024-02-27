ΠΑΣΟΚ: Κατανοούμε τον εκνευρισμό της κυβέρνησης - Τους χαλάμε τα σχέδια

O κ. Μαρινάκης και η κυβέρνηση θα πρέπει να αντιληφθούν ότι με χιλιοπαιγμένα τσιτάτα ενός λαϊκιστικού τοξικού λόγου, δεν κρύβεται η ένδεια επιχειρημάτων .

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής δεν συμβάλει στην άρνηση, αλλά έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για το ορθό πλαίσιο λειτουργίας μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων και επ’ αυτών των προτάσεων θα γίνει η συζήτηση στη Βουλή. Ας προετοιμαστεί, συνεπώς, η κυβέρνηση.

Κατανοούμε, πάντως, τον εκνευρισμό τους. Τους χαλάμε τα σχέδια, γιατί είχαν συνηθίσει σε έναν ανέξοδο αρνητισμό. Τους προέκυψε εναλλακτική ολοκληρωμένη πρόταση με βάση το σκανδιναβικό παράδειγμα, που συνιστά ένα επιτυχημένο και αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Όσο, δε, για τα χυδαία υπονοούμενα της υφυπουργού Παιδείας, Ζ. Μακρή, ότι η στάση του κόμματός μας υπαγορεύεται τάχα από συμφέροντα, είναι τουλάχιστον φαιδρός ως ισχυρισμός. Κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια.

Τι να περιμένουμε από την παρέα του Μεγάρου Μαξίμου, που μοναδικός γνώμονας των επιλογών της είναι οι μπίζνες, όπως αποδείχτηκε με την golden visa, την ενεργειακή μετάβαση, την υγεία και την παιδεία;

Ας εξηγήσουν στον ελληνικό λαό πως είναι δυνατόν ένα κερδοσκοπικό fund κι ένα κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού να ιδρύσουν μη κερδοσκοπικό παράρτημα στην Ελλάδα.

