Τη στήριξή του στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παύλο Χρηστίδη, μετά την επίθεση που δέχθηκε από Αρχιμανδρίτη για την υπερψήφιση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, εκφράζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης.

«Με τον Παύλο. Οι μάχες για τα ανθρώπινα δικαιώματα αφορούν κάθε πολίτη» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτησή του στο X παραθέτοντας το μήνυμα του Παύλου Χρηστίδη.

Με τον Παύλο. Οι μάχες για τα ανθρώπινα δικαιώματα αφορούν κάθε πολίτη. https://t.co/w8biv0b11D — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) February 26, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.