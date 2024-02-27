Λογαριασμός
«Με τον Παύλο»: Ο Στέφανος Κασσελάκης στηρίζει Χρηστίδη μετά την επίθεση από Αρχιμανδρίτη

Το μήνυμα του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανου Κασσελάκη στο X

Κασσελάκης

Τη στήριξή του στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παύλο Χρηστίδη, μετά την επίθεση που δέχθηκε από Αρχιμανδρίτη για την υπερψήφιση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, εκφράζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης.

«Με τον Παύλο. Οι μάχες για τα ανθρώπινα δικαιώματα αφορούν κάθε πολίτη» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτησή του στο X παραθέτοντας το μήνυμα του Παύλου Χρηστίδη.

