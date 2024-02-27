Στη διάθεση των μελών της εξεταστικής επιτροπής για τα Τέμπη, θα βρίσκεται η δικογραφία της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, μόλις αυτό παραληφθεί, σύμφωνα με πηγές που πρόσκεινται στο προεδρείο της επιτροπής.

«Με δεδομένο ότι ενημερωθήκαμε ότι μέλη της εξεταστικής επιτροπής έχουν υποβάλλει αιτήματα στο Προεδρείο της εξεταστικής επιτροπής (ΣΥΡΙΖΑ περί παράτασης των εργασιών της εξεταστικής, ΚΚΕ για νέα συνεδρίαση) για την ενημέρωση σας, σας γνωρίζουμε ότι το εν λόγω υλικό δεν έχει παραληφθεί από τη Βουλή και συνεπώς τη γραμματεία της Εξεταστικής Επιτροπής» σημειώνουν οι ίδιες πηγές, προσθέτοντας ότι «σε κάθε περίπτωση, με απόλυτο σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και τον πόνο των συγγενών τους, οφείλουμε όλοι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να λειτουργήσουμε απολύτως θεσμικά με γνώμονα την αποκάλυψη της αλήθειας».

«Ως εκ τούτου», προσθέτουν, «είναι αυτονόητο ότι μετά την παραλαβή των στοιχείων, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή που κατά πάγια πρακτική ακολουθείται σε δικογραφίες μείζονος ενδιαφέροντος, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν».

Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι, «μετά την παραλαβή των στοιχείων τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής θα έχουν πρόσβαση στο διαβιβασθέν υλικό από την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας που διενεργεί την κύρια ανάκριση, προκειμένου να αξιολογήσουν τα στοιχεία και να κρίνουν αν και ποιο μέρος αυτών θα περιλάβουν στο υπό σύνταξη πόρισμα τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

