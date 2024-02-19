Έντονη δυσαρέσκεια και σενάρια ακόμη και για πρόταση μομφής επικρατούν στον ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 24ωρα, με τον Στέφανο Κασσελάκη να βρίσκεται -για μία ακόμη φορά= στο επίκεντρο και να δείχνει ότι χάνει και τους τελευταίους του συμμάχους μέσα στο κόμμα.

Τη νέα «έκρηξη» στην Κουμουνδούρου πυροδότησε το ερωτηματολόγιο του Στέφανου Κασσελάκη στο isyriza, που έθεσε θέμα ταυτότητας, ονομασίας και λογοτύπου του κόμματος. Η πρώτη αντίδραση ήρθε από την Όλγα Γεροβασίλη, για να ακολουθήσουν και άλλα επιφανή στελέχη του κόμματος. Αποκορύφωμα των αντιδράσεων ήταν το μέιλ των 17 -από τα 24- μελών της Πολιτικής Γραμματείας, τα οποία ζητούσαν την άμεση σύγκληση του πολιτικού οργάνου.

Η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας έλαβε χώρα σήμερα Δευτέρα, όπου επιβεβαιώθηκε το -τουλάχιστον- αρνητικό κλίμα απέναντι στον Στέφανο Κασσελάκη, το οποίο αρχίζει να λαμβάνει καθολικό χαρακτήρα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνητικά απέναντι στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ εκφράστηκαν τόσο ο Παύλος Πολάκης, όσο και ο Νίκος Παππάς, δύο στελέχη που ήταν στο πλευρό του νέου προέδρου αμέσως μετά την εκλογή του το καλοκαίρι.

Τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες, θεώρησαν προβλητική την επιστολή που εστάλη από τον Στέφανο Κασσελάκη, ενώ στην 6ωρη συνεδρίαση ακούστηκαν και φωνές για πρόταση μομφής.

Η ανακοίνωση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ μετά από έξι ώρες συνεδρίασης, είναι ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί, καθώς περιλαμβωάνει αιχμές και μηνύματα προς τον Στέφανο Κασσελάκη, ο οποίος βρίσκεται στο Λονδίνο, συμμετέχοντας σε εκδήλωση. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η διεξαγωγή νέας πολιτικής γραμματείας για την Τρίτη, με στόχο να παραβρεθεί και ο Στέφανος Κασσελάκης, απαντώντας στις αιτιάσεις.

Η ανακοίνωση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ:

Για πρώτη φορά μετά από χρόνια η κοινωνία βγαίνει ξανά στο προσκήνιο.

Η περίοδος ακινησίας που ξεκίνησε με τον περιορισμό των μετακινήσεων λόγω πανδημίας και κράτησε μέχρι και πριν λίγο καιρό λαμβάνει τέλος.

Χαιρετίζουμε και στηρίζουμε το μεγαλειώδες φοιτητικό κίνημα.

Χαιρετίζουμε και στηρίζουμε το κίνημα των αγροτών.

Το μεγαλειώδες φοιτητικό και εκπαιδευτικό κίνημα διαμορφώνει πολιτικές εξελίξεις και υπερασπίζεται αξίες. Υπερασπίζεται την αλληλεγγύη, την ίδια την αξία της γνώσης, τις ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες σε πρόσβαση σε αυτή ανεξάρτητα από την οικονομική δυνατότητα. Υπερασπίζεται το κόπο των φοιτητών και των οικογενειών τους απέναντι στην αγοραία και χυδαία αντίληψη ότι όλα αγοράζονται και πουλιούνται. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις των αγώνα των φοιτητών και των εκπαιδευτικών για δημόσια παιδεία και τήρηση του συντάγματος.

Το κίνημα των αγροτών δίνει μια μάχη όχι μόνο για τα δικά του συμφέροντα, όχι μόνο για την επιβίωση της αγροτικής παραγωγής, αλλά για να υπερασπιστεί το σύνολο της κοινωνίας απέναντι στην ακρίβεια, στην εγκατάλειψη μεγάλων κομματιών της υπαίθρου, στην προοπτική να απαξιωθεί μεγάλο κομμάτι της πρωτογενούς παραγωγής. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του αγροτικού κινήματος με τα στελέχη του και με τεκμηριωμένες θέσεις για την αντιμετώπιση του άμεσου και καυτού προβλήματος που βιώνουν.

Μέσα σε αυτή τη συνθήκη κινητοποιήσεων, αποδεικνύεται ότι η απόπειρα συγκέντρωσης της οικονομικής δραστηριότητας που επιχειρεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη πάει χέρι χέρι με την παραβίαση βασικών κανόνων το κράτους δικαίου. Το συντριπτικό ψήφισμα του ευρωκοινοβουλίου δεν είναι απλά μια διεθνής δημοκρατική απόδειξη και ντροπή για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι και η συνθήκη που φέρνει τις προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις μπροστά στην τεράστια ευθύνη να συντονίσουν τις δυνάμεις τους και να πορευτούν με κοινό βηματισμό στο δρόμο υπεράσπισης της δημοκρατίας και της κοινωνίας.

Μέσα σε αυτό το κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον βαδίζουμε προς το έκτακτο συνέδριό μας, και τις ευρωεκλογές.

Στην πορεία αυτή πορευόμαστε με σεβασμό στην προσωπικότητα των μελών και των στελεχών μας, στις ψηφισμένες θέσεις μας, στη συλλογικότητα και στο καταστατικό μας. Αυτό αφορά όλους και όλες μας. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο.

Δίνουμε το λόγο στα μέλη με τρόπο οργανωμένο.

Για να αξιολογηθεί η δουλειά όλων μας.

Για να επιβεβαιώσουμε την ευρεία φυσιογνωμία και ταυτότητα μας.

Συσπειρώνουμε πολίτες από την αριστερά ως το προοδευτικό κέντρο. Δεν διχάζουμε αριστερούς, κεντροαριστερούς, σοσιαλιστές, σοσιαλδημοκράτες, οικολόγους, ριζοσπάστες και προοδευτικούς πολίτες του κέντρου. Ενώνουμε δυνάμεις. Ενώνουμε τις καλύτερες παραδόσεις του αριστερού και προοδευτικού κινήματος.

Θα αποκρούσουμε κάθε προσπάθεια των πολιτικών μας αντιπάλων να περιορίσουν τη φυσιογνωμία και την ευρύτητα μας, όπως αυτή περιγράφεται στη διακήρυξη και τις ομόφωνα ψηφισμένες θέσεις μας προς το συνέδριο.

Αγωνιστήκαμε ασταμάτητα για τη διεύρυνση, την ανασυγκρότηση και το μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Ζήσαμε την ανταπόκριση του προοδευτικού κόσμου στην εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής από τη βάση και στην εκλογή Προέδρου, τόσο το Μάιο του 2022 όσο και το Σεπτέμβρη του 2023. Εργαζόμαστε για να ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός του κόμματος.

Είμαστε κόμμα μελών, όχι κόμμα στελεχών και βεβαίως όχι ένα αρχηγικό κόμμα.

Είναι λοιπόν η ώρα των μελών τα οποία και έχουν το λόγο.

Ως κόμμα των μελών, οργανώνουμε το διάλογο, χωρίς απαγορευμένες ερωτήσεις, χωρίς να αποκλείουμε τα μέλη από τη δυνατότητα να αξιολογούν όλα τα ηγετικά κλιμάκια. Από τον πρόεδρο μέχρι και τις εκλεγμένες νομαρχιακές επιτροπές.

Καλούμε τα μέλη να επιβεβαιώσουν το θεμέλιο της φυσιογνωμίας μας με την καθολική τους συμμετοχή.

Αναβαθμίζουμε την πολιτική μας λειτουργεία με τακτικές συνεδριάσεις, πολιτικό σχεδιασμό και οργανωμένη εξωστρέφεια.

Αξιοποιούμε όλα μας τα στελέχη.

Προστατεύουμε τις πολιτικές μας πρωτοβουλίες από δημόσιες τοποθετήσεις που αποπροσανατολίζουν από τα μεγάλα προβλήματα.

Ξεδιπλώνουμε τις πρωτοβουλίες μας εκεί που η κοινωνία δοκιμάζεται. Τα πετυχημένα περιφερειακά μας συνέδρια είναι αποτύπωση αυτής ακριβώς της επιλογής.

Ξεκινάμε τις καμπάνιες για την ακρίβεια και τη στέγη αναδεικνύοντας προοδευτικές και τεκμηριωμένες λύσεις.

Ταυτόχρονα είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε προοπτική πολιτική λύσης.

Διότι αποδεικνύεται κάθε μέρα ότι χωρίς μια μεγάλη προοδευτική αλλαγή, δεν θα απαντηθούν οι αγωνίες του αγωνιζόμενου φοιτητικού και αγροτικού κόσμου, της κοινωνίας που δοκιμάζεται από την ακρίβεια.

Χωρίς πολιτική αλλαγή δεν θα απαντηθούν οι αγωνίες της κοινωνίας.

Ο διάλογος μέσα στον προοδευτικό χώρο είναι αναγκαίος. Αφορά τις οργανωμένες και συγκροτημένες πολιτικές δυνάμεις. Όχι τις διασπάσεις τους και βεβαίως όχι προτεραιότητες εξωπολιτικών κέντρων που φαντάζονται εξελίξεις ερήμην ή ακόμα και ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ. Απαντάμε με τις πρωτοβουλίες μας σε όσους πιστεύουν το αντίθετο.

Η ΠΓ καλεί τα μέλη του κόμματος από την κορυφή μέχρι τη βάση να δώσουν ενωμένα τους αγώνες που έρχονται.

στο συνέδριο του κόμματος. Σε αυτό τον αγώνα οι χίμαιρες και τα σενάρια συνομοσιολογίας δεν πρέπει και ούτε αφορούν κανένα στο ΣΥΡΙΖΑ.

Νέα συνεδρίαση της Πολιτικής γραμματείας θα πραγματοποιηθεί αύριο.

Ξεκινάμε για την αναγκαία δημοκρατική αλλαγή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.