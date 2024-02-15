Την προσχώρηση της Ελλάδας στην πρωτοβουλία για την αντιπυραυλική προστασία, European Sky Shield Initiative θα υπογράψει σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας όπως δήλωσε κατά την άφιξή του στη Σύνοδο των αρμόδιων υπουργών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Όπως επισήμανε ο κ. Δένδιας, σήμερα θα προσχωρήσει και η Τουρκία και θα έχει την δυνατότητα να συναντήσει τον Τούρκο ομόλογό του Γιασάρ Γκιουλέρ.

«Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για να υπενθυμίσουμε ότι είναι απολύτως απαραίτητο για τη διατήρηση του παρόντος κλίματος ύφεσης και αποφυγή οποιωνδήποτε προκλήσεων, οποιωνδήποτε ενεργειών μπορεί να δυναμιτίσουν αυτή την ήρεμη ατμόσφαιρα που υπάρχει αυτή τη στιγμή», επισήμανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Ειδικότερα, ο κ. Δένδιας δήλωσε:

«Σήμερα στην Σύνοδο των Υπουργών θα συζητήσουμε για την προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον. Επίσης τα ζητήματα ενίσχυσης της Ουκρανίας. Από εκεί και πέρα, στο περιθώριο θα έχω την ευκαιρία να συναντήσω τον Γάλλο ομόλογό μου Σεμπαστιάν Λεκορνού. Νομίζω ότι ο συντονισμός με την Γαλλία, με την οποία έχουμε μια στενή στρατηγική σχέση, είναι πάντα ιδιαίτερης σημασίας. Επίσης, θα έχω την ευκαιρία να υπογράψω την προσχώρηση της Ελλάδας στο European Sky Shield Initiative, μια πρωτοβουλία της Γερμανίας για την αντιπυραυλική προστασία. Σημειώνω ότι την ίδια μέρα θα προσχωρήσει και η Τουρκία και από εκεί και πέρα θα έχω τη δυνατότητα να συναντήσω τον Τούρκο ομόλογό μου. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για να υπενθυμίσουμε ότι είναι απολύτως απαραίτητο για τη διατήρηση του παρόντος κλίματος ύφεσης και αποφυγή οποιωνδήποτε προκλήσεων, οποιωνδήποτε ενεργειών μπορεί να δυναμιτίσουν αυτή την ήρεμη ατμόσφαιρα που υπάρχει αυτή τη στιγμή»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.