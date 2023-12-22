Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για τα πρόστιμα στις τράπεζες

Συγχαρητήρια στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για τα πρόστιμα που επέβαλε στις τράπεζες έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συνάντηση που είχε σήμερα με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

«Με την ευκαιρία αυτή θέλω να συγχαρώ και την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Όπως γνωρίζετε, επιβλήθηκε ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο στις τράπεζες για εναρμονισμένες πρακτικές, το οποίο ξεπέρασε τα 40 εκατομμύρια. Είναι η καλύτερη απόδειξη ότι όλοι οι θεσμοί του κράτους, Ανεξάρτητες Αρχές και ελεγκτικοί μηχανισμοί, μπορούν να λειτουργούν ώστε να διασφαλίζουν ότι η αγορά λειτουργεί απρόσκοπτα, ο ανταγωνισμός λειτουργεί απρόσκοπτα, τελικά προς όφελος του πολίτη» είπε ο πρωθυπουργός.

Χθες ανακοινώθηκε ότι επιβάλλεται πρόστιμο που φτάνει τα 41,7 εκατ. ευρώ στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, στην Τράπεζα Αττικής και στην ΕΕΤ, το οποίο είναι το μεγαλύτερο όλων των εποχών που έχει επιβληθεί σε τράπεζες.

Το πρόστιμο μάλιστα θα ήταν ακόμη μεγαλύτερο αν οι τράπεζες δεν αποδέχονταν ότι «έσφαλαν» και δεν συμφωνούσαν σε σειρά ενεργειών συμμόρφωσης.

Συγκεκριμένα η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμα:

12,9 εκατ. ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς

9,9 εκατ.ευρώ στην Εθνική Τράπεζα

9,1εκατ. ευρώ στην Alpha Bank

7,9 εκατ. ευρώ στην Eurobank

43.000 ευρώ στην Attica Bank

1,5 εκατ. ευρώ στην ΕΕΤ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.