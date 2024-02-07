Το γεγονός ότι η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδος βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο όλων των εποχών δεν είναι τυχαίο, αλλά είναι αποτέλεσμα προσπάθειας τόσο εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης όσο και της Ουάσιγκτον, τόνισε σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο βοηθός Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζόσουα Χακ σε ενημέρωση που έγινε στην Ουάσιγκτον, ενόψει του Στρατηγικού Διαλόγου ΗΠΑ-Ελλάδας που θα γίνει την Παρασκευή στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας σταθερός εταίρος, αλλά είναι μια χώρα που προωθεί τη σταθερότητα στην περιοχή» πρόσθεσε ο Αμερικανός αξιωματούχος και αναφέρθηκε στον συνολικό εποικοδομητικό ρόλο της χώρας μας και στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει στην ευρύτερη περιοχή.

Απαντώντας σε ερώτημα για την μεγάλη καθυστέρηση στο ξεκλείδωμα της πώλησης των F-35 προς την Αθήνα και για την αμερικανική στρατηγική διασύνδεσης τους με τα F-16 προς την Τουρκία, σχολίασε ότι «όλοι θα θέλαμε να είχαν εξελιχθεί τα πράγματα γρηγορότερα, όμως πρόκειται για πολύπλοκες συμφωνίες και είμαστε ικανοποιημένοι εδώ που βρισκόμαστε σήμερα».

Για την ουσία της πώλησης των μαχητικών πέμπτης γενιάς στην Ελλάδα είπε ότι «είναι μια θετική εξέλιξη για την Ελλάδα όσον αφορά στις δυνατότητες της, αλλά είναι και μια θετική εξέλιξη για την αμυντική συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας και για το ΝΑΤΟ καθώς αυξάνει τη συνολική αμυντική ετοιμότητα και τις δυνατότητες της συμμαχίας. Δεν υπάρχει όμως μόνο ενίσχυση της Ελλάδος στον αέρα, αλλά υπάρχει υποστήριξη στη θάλασσα και στην ξηρά. Επομένως, δεν μιλάμε μόνο για ενίσχυση της αεροπορικής δύναμης της Ελλάδας, αλλά μιλάμε για ένα ευρύτερο σχέδιο για τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών αμυντικών δυνατοτήτων, κάτι που είναι μέρος μιας ήδη πολύ ισχυρής αμυντικής σχέσης».

Σε ερώτηση για τα F-16 και για το τι κάνει τις ΗΠΑ να πιστεύουν ότι η Τουρκία δεν θα τα χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή εναντίον της Ελλάδας είπε «είμαστε ικανοποιημένοι από την βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Βέβαια οι δυο κυβερνήσεις είναι αυτές που γνωρίζουν πως θα εξελιχθεί αυτή η σχέση, αλλά από την δική μας πλευρά αυτή είναι μια διαδικασία που στηρίζουμε. Οι θετικές εξελίξεις των τελευταίων μηνών για να ξεπεραστούν οι μακροχρόνιες διαφωνίες και να αναζητηθεί μια νέα προσέγγιση, οφείλονται στον ηγετικό ρόλο και το όραμα των κυρίων Μητσοτάκη και Ερντογάν» .

Ερωτηθείς για το τι θα κάνουν οι ΗΠΑ αν αυτό το κλίμα αλλάξει και η Τουρκία αρχίσει εκ νέου την επιθετικότητα της εναντίον της Ελλάδος, ο κ. Χακ δήλωσε «αυτή είναι μια κλασική υποθετική κατάσταση, την οποία δεν θα σχολιάσω, δεν έχω πολλά να πω επ’ αυτού προτιμώ να εστιάσω στα θετικά δεδομένα που υπάρχουν αυτή την στιγμή».

Σε σχέση με την επιστολή εγγυήσεων που απέστειλε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο Κογκρέσο και σε ερώτημα γιατί υπάρχει αυτή η μυστικοπάθεια είπε «δεν πρόκειται να σχολιάσω ή να κάνω εικασίες σχετικά με τις εσωτερικές επικοινωνίες της κυβέρνησης των ΗΠΑ, τις επικοινωνίες που ένα μέρος της κυβέρνησης μπορεί να έχει ή να μην έχει με άλλο μέρος της κυβέρνησης, δεν μπορώ πραγματικά να πάω εκεί».

Εν τω μεταξύ εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ νωρίτερα είχε τοποθετηθεί για το ενδεχόμενο να δοθούν στην Τουρκία και τα F-35 αν αποφασίσει να εγκαταλείψει τα συστήματά S-400. Είπε χαρακτηριστικά «η θέση μας για τα συστήματα S-400 δεν έχει αλλάξει: είναι ασύμβατα με τον εξοπλισμό του ΝΑΤΟ, απειλούν την ασφάλεια της τεχνολογίας του ΝΑΤΟ και δεν συνάδουν με τις δεσμεύσεις της Τουρκίας ως συμμάχου του ΝΑΤΟ. Καλούμε την Τουρκία να μην διατηρήσει το σύστημα. Εάν και όταν επιλύσουμε το ζήτημα των S-400, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καλωσόριζαν μια συζήτηση με την Τουρκία για το πρόγραμμα των F-35, αλλά δεν έχω να κάνω καμία σχετική νέα ανακοίνωση».

