Σύγκρουση Χατζηβασιλείου - Αποστολάκη: «Ακόμα και ο ναύαρχος παραδέχεται ότι η κυβέρνηση έχει θωρακίσει υποδειγματικά την εθνική ασφάλεια»

«Οι ανακριβείς δηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών δεν προσφέρουν καλή υπηρεσία στην εθνική ασφάλεια. Η πραγματικότητα είναι ότι η κυβέρνηση έχει θωρακίσει υποδειγματικά το στράτευμα και την εθνική ασφάλεια. Το παραδέχθηκε και ο κ. Αποστολάκης», δήλωσε ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ.

Ο κ. Χατζηβασιλείου βρέθηκε στο στούντιο, με συνομιλητή τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας Ευάγγελο Αποστολάκη, με θέμα συζήτησης το επικείμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Ο κ. Αποστολάκης εκδήλωσε την ανησυχία του για μείωση δύναμης των ενόπλων δυνάμεων στα νησιά του Αιγαίου. Ο κ. Χατζηβασιλείου απάντησε: «Σέβομαι την προσφορά του κ. Αποστολάκη στη ναυτοσύνη και το στράτευμα. Όμως, αλήθεια πιστεύει ότι η σημερινή κυβέρνηση απογυμνώνει τα νησιά; Θεωρεί ότι τέτοιες ψευδείς δηλώσεις προσφέρουν καλή υπηρεσία στην εθνική ασφάλεια;». «Η ασφάλεια των νησιών μας είναι δεδομένη. Τελεία και παύλα», πρόσθεσε με έμφαση.

Αφού ο κ. Αποστολάκης συμπλήρωσε ότι «δεν είπα ότι η κυβέρνηση αποδυναμώνει τα νησιά ούτε τα αποστρατιωτικοποιεί», ο κ. Χατζηβασιλείου ζήτησε από το συνομιλητή του απάντηση στο ερώτημα: «Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι ή όχι πιο θωρακισμένες τα τελευταία 4 χρόνια; Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει θωρακίσει την εθνική ασφάλεια ή όχι;».

Ο κ. Αποστολάκη είπε ότι η αμυντική θωράκιση της χώρας και των νησιών «βεβαίως και είναι σε καλύτερη κατάσταση από ότι στο παρελθόν».

«Δεν υπάρχει ενδεχόμενο αποστρατιωτικοποίησης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει θωρακίσει τα νησιά όσο ποτέ άλλοτε. Ακόμα και ο Ναύαρχος ομολογεί ότι είναι πλέον πιο θωρακισμένες οι ένοπλες δυνάμεις», υπογράμμισε ο κ. Χατζηβασιλείου.

Πηγή: skai.gr

