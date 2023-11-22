Λογαριασμός
Σύγκρουση Χατζηβασιλείου - Αποστολάκη: «Ακόμα και ο ναύαρχος παραδέχεται ότι η κυβέρνηση έχει θωρακίσει υποδειγματικά την εθνική ασφάλεια»

Ο κ. Αποστολάκης είπε ότι η αμυντική θωράκιση της χώρας και των νησιών «βεβαίως και είναι σε καλύτερη κατάσταση από ότι στο παρελθόν».

 «Οι ανακριβείς δηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών δεν προσφέρουν καλή υπηρεσία στην εθνική ασφάλεια. Η πραγματικότητα είναι ότι η κυβέρνηση έχει θωρακίσει υποδειγματικά το στράτευμα και την εθνική ασφάλεια. Το παραδέχθηκε και ο κ. Αποστολάκης», δήλωσε ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ. 

Ο κ. Χατζηβασιλείου βρέθηκε στο στούντιο, με συνομιλητή τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας Ευάγγελο Αποστολάκη, με θέμα συζήτησης το επικείμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Ο κ. Αποστολάκης εκδήλωσε την ανησυχία του για μείωση δύναμης των ενόπλων δυνάμεων στα νησιά του Αιγαίου. Ο κ. Χατζηβασιλείου απάντησε: «Σέβομαι την προσφορά του κ. Αποστολάκη στη ναυτοσύνη και το στράτευμα. Όμως, αλήθεια πιστεύει ότι η σημερινή κυβέρνηση απογυμνώνει τα νησιά; Θεωρεί ότι τέτοιες ψευδείς δηλώσεις προσφέρουν καλή υπηρεσία στην εθνική ασφάλεια;». «Η ασφάλεια των νησιών μας είναι δεδομένη. Τελεία και παύλα», πρόσθεσε με έμφαση.

Αφού ο κ. Αποστολάκης συμπλήρωσε ότι «δεν είπα ότι η κυβέρνηση αποδυναμώνει τα νησιά ούτε τα αποστρατιωτικοποιεί», ο κ. Χατζηβασιλείου ζήτησε από το συνομιλητή του απάντηση στο ερώτημα: «Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι ή όχι πιο θωρακισμένες τα τελευταία 4 χρόνια; Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει θωρακίσει την εθνική ασφάλεια ή όχι;».

Ο κ. Αποστολάκη είπε ότι η αμυντική θωράκιση της χώρας και των νησιών «βεβαίως και είναι σε καλύτερη κατάσταση από ότι στο παρελθόν». 

«Δεν υπάρχει ενδεχόμενο αποστρατιωτικοποίησης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει θωρακίσει τα νησιά όσο ποτέ άλλοτε. Ακόμα και ο Ναύαρχος ομολογεί ότι είναι πλέον πιο θωρακισμένες οι ένοπλες δυνάμεις», υπογράμμισε ο κ. Χατζηβασιλείου.

